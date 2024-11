Vor Generaldebatte im Bundestag SOS-Aktion der deutschen Wirtschaft in Sichtweite des Reichstags Vor der Generaldebatte im Bundestag, am frühen Mittwochmorgen, den 13. November 2024, wird die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ein deutliches Signal in der Nähe des Reichstagsgebäudes senden, gut sichtbar von den Büros der …