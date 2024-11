Marktteilnehmer verlieren Glauben an Wachstum!

Am Mittwoch, dem 6. November 2024, legte Puma die Finanzergebnisse für das dritte Quartal offen. Geringfügige Abweichungen von den Prognosen wurden bekanntgegeben, was zu einem Anstieg des Aktienkurses um fast 9 Prozent führte und die Anleger positiv stimmte. Hier kam es dazu, dass die Veröffentlichung der Quartalszahlen zeitlich mit dem Ergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA zusammenfiel. Die Besorgnis, dass Puma in den USA bald unter verschärften Zöllen leiden könnte, stellt eine zusätzliche Belastung dar. Gemäß Börsenexperten sind nicht so sehr die Abgaben auf deutsche Einfuhren von Bedeutung, sondern vielmehr die potenziellen Zölle, die Trump auf Waren aus China einführen könnte. Adidas hat den Anteil der aus China importierten Produkte in den USA bereits auf 14 Prozent gesenkt, während er bei Puma mit ungefähr 32 Prozent deutlich höher liegt.

