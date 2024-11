Renk bricht Umsatzrekord!

Der Umsatz des VMS-Segments wuchs um 28,7 Prozent auf 464 Millionen Euro, vor allem dank eines gesteigerten Bedarfs an militärischen Mobilitätslösungen und eines boomenden Aftermarket-Bereichs. Das bereinigte EBIT kletterte um 6,2 Prozent auf 77 Millionen Euro, während die EBIT-Marge bei 16,6 Prozent lag. Renk sieht in diesem Segment ein weiterhin großes Potenzial, das durch Effizienzsteigerungen und gezielte Investitionen in der Fertigung unterstützt wird.

Marine & Industry (M&I): Solide Performance mit langfristigen Wachstumschancen

Das Segment M&I legte beim Umsatz um 9,3 Prozent auf 232 Millionen Euro zu und profitiert insbesondere von einer starken Nachfrage im Marinebereich. Das EBIT des Segments wuchs um beeindruckende 36,2 Prozent und zeigt die Profitabilität des Marinegeschäfts und der margenstarken Aftermarket-Aktivitäten. Die EBIT-Marge stieg auf 10,0 Prozent, was eine deutliche Verbesserung der operativen Effizienz widerspiegelt.

Slide Bearings: Stabile Nachfrage im Industriebereich treibt Wachstum an

Das Segment Slide Bearings verzeichnete einen Umsatzanstieg von 10,5 Prozent auf 92 Millionen Euro mit einer EBIT-Steigerung von 29,1 Prozent auf 16 Millionen Euro. Die EBIT-Marge stieg hier auf 17,6 Prozent, was auf eine hohe Nachfrage im Aftermarket-Bereich zurückzuführen ist.

CEO Susanne Wiegand kommentierte: "Wir bauen weiter auf unsere Stärken und liefern starke Ergebnisse in einem anspruchsvollen Umfeld. Unsere Auftragspipeline ist gut gefüllt, was uns optimistisch auf die kommenden Quartale blicken lässt."

Ausblick: Prognose bestätigt

Die Renk Group sieht sich weiterhin auf Kurs für das Gesamtjahr 2024 und hält an den optimistischen Jahreszielen fest. Renk erwartet einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 175 bis 190 Millionen Euro.

Aktienperformance: RENK-Aktie auf starkem Kurs!

Die Aktie der Renk Group verzeichnete im bisherigen Jahresverlauf eine solide Performance und reflektiert das starke operative Wachstum des Unternehmens. Auf Jahressicht konnte die Aktie rund 22 Prozent zulegen. Die Anleger reagieren positiv auf die Q3-Zahlen und schicken die Aktie über 2 Prozent ins Plus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 20,56EUR auf Tradegate (13. November 2024, 09:16 Uhr) gehandelt.