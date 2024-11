Apex Critical Metals entdeckt hochgradiges Niob direkt an der Erdoberfläche

Apex Critical Metals Corp. hat gestern die mit Spannung erwarteten Ergebnisse seines 2024-Explorationsprogramms auf dem Cap-Projekt in der Nähe von Prince George in British Columbia verkündet. Das Cap-Grundstück, das etwa 25 km² groß und ganzjährig zugänglich ist, umfasst ein großes Karbonatitsystem, das in diesem Sommer auf Niob und REE (Seltene Erden; "Rare Earth Elements") untersucht wurde. Die Laborergebnisse sind geradezu erstaunlich, da an der Erdoberfläche hochgradiges Niob entdeckt wurde, wobei Aufschlüsse ("outcrops") beeindruckende 3,33% Nb₂O₅ erzielten und ähnlich reiche Konzentrationen in Karbonatit-Felsblöcken ("boulders") mit Gehalten von 1,79% und 1,45% Nb₂O₅ gefunden wurden. Diese hochgradige Beschaffenheit von Niob erinnert an die spektakuläre Entdeckung von WA1 Resources Ltd. in West-Australien, eine Erfolgsgeschichte, die in der Erstanalyse über Apex Critical Metals im letzten Monat behandelt wurde.

Was die jüngste News von Apex umso beeindruckender macht, ist das hochgradige Niob in Aufschlüssen und Felsbrocken in Kombination mit den Ergebnissen von Bodenproben, die einen deutlichen Niob-Trend aufzeigen, der sich fast 1,8 km nordwestlich der zuvor bekannten Mineralisation erstreckt. Es wird angenommen, dass diese Anomalie möglicherweise eine Erweiterung entlang des Streichens des neu entdeckten Karbonatit-Aufschlusses darstellt, der 3,33% Nb₂O₅ erzielte. Dieser Trend stimmt mit einer radiometrischen Anomalie überein, die in der Vergangenheit durch geophysikalische Untersuchungen identifiziert wurde.

Die systematischen Explorationsmethoden, die von der Projektmanagementfirma von Apex-Direktor Jody Dahrouge angewendet werden, erinnern an die Erfolgsgeschichte von Patriot Battery Metals Corp. beim Wachstum der größten Lithium-Pegmatit-Ressource in Amerika.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, kommentierte in der gestrigen Pressemitteilung: "Wir sind mit den Ergebnissen unseres 2024-Explorationsprogramms äußerst zufrieden. Insbesondere eine Gesteinsprobe, die mit 3,33% Nb₂O₅ den höchsten bisher auf dem Grundstück gemessenen Gehalt eines Aufschlusses lieferte, unterstreicht das Potenzial des Projekts. Die Entdeckung einer signifikanten Niob-Bodenanomalie sowie die erfolgreiche Kartierung und Beprobung weiterer Karbonatit-Aufschlüsse haben unser Verständnis des Cap-Projekts erheblich erweitert. Bei der Planung unseres Bohrprogramms für 2025 sind wir optimistisch, das zukünftige Potenzial der Niob-Mineralisation beim Cap-Projekt erschließen zu können."



Vollbild / Quelle



Vollbild / Abbildung 1: Zusammenfassung der 2024-Gesteinsprobenahme an der Erdoberfläche beim Cap-Projekt. (Quelle)

Auszüge aus der Pressemitteilung:

"Das 2024-Sommer-Explorationsprogramm wurde im Juli abgeschlossen, wobei insgesamt 32 Gesteinsproben, 373 Erdbodenproben und 26 Proben von Flusskonzentraten ("stream concentrate samples") gesammelt wurden. Ziel war es, die zuvor identifizierte Niob-Mineralisation aus historischen Oberflächenproben und 2017-Bohrungen zu validieren und zu erweitern, bei denen 0,51% Nb2O5 über 4,01 m (CAP17-004) durchbohrt wurden. Alle Untersuchungsergebnisse des 2024-Programms sind eingegangen und die Explorationsarbeiten erwiesen sich als äußerst erfolgreich, wobei bei allen Probenahmeansätzen signifikante Ergebnisse erzielt wurden. Die Analysedaten werden zur Erstellung von Zielen für ein geplantes Bohrprogramm im Jahr 2025 verwendet. Weitere Einzelheiten finden Sie unter https://apexcriticalmetals.com/projects/cap-project.“



Vollbild / Abbildung 2: Zusammenfassung der 2024-Erdbodenprobenahme beim Cap-Projekt, die einen deutlichen Niob-Trend aufzeigt. (Quelle)

Auszüge aus der Pressemitteilung:

"Insgesamt 7 der 14 Karbonatit-Gesteinspproben, die während des 2024-Explorationsprogramms auf dem Cap-Grundstück gesammelt wurden, erzielten Niob-Gehalte von mehr als 0,1% Nb₂O₅, wobei 2 Gesteinsproben aus einem Felsblock/Findling ("boulder") mit 1,45% und 1,79% Nb₂O₅ und 1 Aufschlussprobe mit 3,33% Nb₂O₅. Die vererzten Aufschlüsse, die kartiert und beprobt wurden, repräsentieren eine potenzielle Streichlänge von bis zu 250 m, wobei der größte Aufschluss an der Oberfläche über eine Fläche von 75 x 5 m freiliegt und die Vererzung in mehrere Richtungen offenbleibt (Abbildung 1). Diese Gesteinsproben ergaben auch erhöhte Phosphat- (P₂O₅) und Seltenerdoxid-Gehalte(REO) (Tabelle 1).

Bodenproben auf dem Cap-Grundstück zeigten einen ausgeprägten anomalen Niob-Trend, der sich fast 1,8 km nordwestlich der bekannten Mineralisierung erstreckt (Abbildung 2). Die Anomalie stimmt direkt mit einer radiometrischen Anomalie überein, die in der Vergangenheit durch luftgestützte geophysikalische Untersuchungen identifiziert wurde. Die Anomalie wird als potenzielle Erweiterung des neu entdeckten Karbonatit-Aufschlusses interpretiert, der 3,33% Nb₂O₅ erzielte. Das Bodenprobenraster ergab auch stark erhöhte REO-Werte, wobei eine 1 Probe 1,21% REO und 3 weitere Proben zwischen 0,33% und 0,34% TREO erzielten. Zusätzlich zu den Boden- und Gesteinsproben zeigten die Ergebnisse der Probenahme von Flusskonzentrat erhöhte Niob-Gehalte, wobei 4 Proben Gehalte von mehr als 275 ppm Nb bis zu einem Maximum von 360 ppm erzielten. Diese anomalen Proben korrelieren mit dem bekannten mineralisierten Aufschluss und stromabwärts der Niob-Bodenanomalie (Abbildung 2). Obwohl ein Großteil des Cap-Projektgebiets von dicken Bodenprofilen und Gletscherschutt bedeckt ist, haben sich die Beprobung von Flusskonzentrat und Erdboden als effektive Methode zur Identifizierung von Mineralisierungen in Gebieten mit begrenzter Aufschlussfreilegung erwiesen."

Das Management weist darauf hin, dass die hier besprochene Prospektion von Oberflächengesteinsproben, Bodenproben, Fließkonzentratproben und zugehörigen Proben von Natur aus selektiv ist und einen Punktstandort darstellt und daher nicht unbedingt vollständig repräsentativ für den beprobten mineralisierten Horizont ist. Qualifizierte Person: Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P. Geo., Senior Geologist bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, die für die Standards der Offenlegung von Mineralprojekten zuständig ist, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt hat alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Daten, einschließlich der Probenahme- und QA/QC-Ergebnisse, überprüft und die den technischen Informationen zugrunde liegenden Analysedaten zertifiziert. Herr Schmidt hat während des Datenverifizierungsprozesses keine Fehler oder Auslassungen festgestellt. Das Unternehmen und Herr Schmidt erkennen keine Faktoren der Probenahme oder Gewinnung an, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Untersuchungsdaten wesentlich beeinflussen könnten.

Die Begeisterung über die Ergebnisse von Apex Critical Metals Corp. wird sicherlich das Interesse an den laufenden Explorations- und Entwicklungsarbeiten des Unternehmens weiter befeuern. Die Daten aus dem 2024-Explorationsprogramm werden genutzt, um Ziele für ein geplantes Bohrprogramm 2025 zu generieren.

Was Apex wirklich von anderen Explorationsunternehmen unterscheidet, sind sein außergewöhnliches Team und seine Partner, die für ihre beispiellose Erfolgsbilanz bei der Entdeckung und Entwicklung großer Lagerstätten in Nordamerika bekannt sind.

Der systematische Explorationsansatz, den die Projektmanagementfirma von Apex-Direktor Jody Dahrouge, Dahrouge Geological Consulting Ltd., anwendet, basiert auf über 50 Jahren Erfahrung und einer nachgewiesenen Erfolgsgeschichte. Ein Paradebeispiel für ihre Expertise ist das Corvette-Grundstück von Patriot Battery Metals Corp., wo 2021 mit den Bohrungen begonnen wurde. Zu diesem Zeitpunkt wies der CV-Lithium-Trend einen 2 km langen Korridor von Pegmatiten mit Oberflächenproben und hohen Lithiumgehalten auf, der durch den CV5-Pegmatit, einen 220 m langen Aufschluss/Ausbiss ("outcrop"), verankert war. Heute wurde CV5 auf eine beeindruckende Länge von 4,6 km erweitert, während der gesamte Lithium-Explorationstrend auf über 20 km angewachsen ist. Dieser monumentale Fortschritt unterstreicht die Kraft einer methodischen und gut durchgeführten Explorationsstrategie.



Vollbild / “Als Präsident und Gründer von Dahrouge Geological Consulting ist Jody Dahrouge ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der Exploration mit über 25 Jahren globaler Erfahrung. Er hat an zahlreichen Standorten an einer Vielzahl von Rohstoffen und Lagerstätten gearbeitet, von der frühen Explorationsphase bis hin zur fortgeschrittenen Erschließung. Er hat eine Leidenschaft für Entdeckungen in der Frühphase und wird für mehrere bedeutende Entdeckungen verantwortlich gemacht. Zu seinen jüngsten Arbeiten gehörte die Exploration von Mineralien für grüne Energie (Lithium, Niob, Seltene Erden und Uran). Jodys Engagement für Exzellenz, sein kooperativer Ansatz und seine Vision für eine nachhaltige Entwicklung von Ressourcen haben Dahrouge zu einer elitären und dennoch zugänglichen Beratungsgruppe gemacht. Seine technischen Fähigkeiten und seine Führungsqualitäten machen Jody zu einem einzigartigen Berater in der Branche.“ (Quelle)

Der bemerkenswerte Erfolg von Patriot in der James Bay Region in Quebec war kein Zufall – in diesem Gebiet befinden sich einige der vielversprechendsten lithiumreichen geologischen Formationen der Welt. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von $133 Millionen ist Q2 Metals Corp. einer der erfolgreichsten Lithium-Explorer in dieser Region. Dahrouge Geological Consulting leitet die Explorationsbemühungen für Q2 Metals, und sein Direktor und CFO, Jody Bellefleur, hat dieselben Funktionen auch bei Apex inne.

Jody Dahrouges Unternehmen, DG Resource Management Ltd. (DGRM), hat in Zusammenarbeit mit Apex dem börsennotierten Unternehmen Discovery Lithium Inc. die Option eingeräumt, eine 80%-Beteiligung an einem Lithium-Portfolio zu übernehmen, das aus 7 Grundstücken in dieser äußerst begehrten Region besteht (Apex und DGRM behalten jeweils eine 10%-Beteiligung). Im Rahmen der Vereinbarung gab Discovery Lithium 5 Mio. Aktien an Apex aus. Bei aktuell ca. 63,5 Mio. Aktien im Markt hält Apex nun einen Anteil von 7,9% an Discovery Lithium und ist damit in der Lage, von jedem zukünftigen Erfolg im Rahmen des umfangreichen Projektportfolios des Unternehmens zu profitieren. Dazu gehören auch andere vielversprechende Lithium-Projekte, wie in der Nunavik-Region im Norden von Quebec, wo der weltbekannte Prospektor Shawn Ryan die Explorationsbemühungen leitet.



Vollbild / Shawn Ryan, der leitende Prospektor von Discovery Lithium, auf dem Cover des New York Times Magazine. (Foto: Finlay MacKay für die New York Times). Discovery Lithiums Lithium-Opportunität in Nunavik wurde von dem renommierten Prospektor Shawn Ryan generiert. Er hat zahlreiche Branchenauszeichnungen erhalten und wurde in den Medien als einer der erfolgreichsten Prospektoren der Welt bezeichnet. Als weltweit führender Experte auf seinem Gebiet führte Ryans Prospektion und Spezialisierung auf fortschrittliche Bodenuntersuchungen zur Entdeckung von Millionen von Goldunzen in den erstklassigen Goldressourcen Golden Saddle & Arc, Coffee und QV im Yukon. Aufgrund seiner eingehenden Analyse der geochemischen Daten der Provinz, insbesondere im Vergleich zu bekannten Daten aus den laufenden Entdeckungsinitiativen in der südlicheren Region James Bay, wird angenommen, dass die viel größere Nunavik-Region ein hervorragendes Potenzial als aufstrebender Lithiumbezirk besitzt. (Quelle) “Auf einem vereisten Gelände im Norden von Quebec flüsterte der berühmteste Goldsucher der Welt, Shawn Ryan, "Wow". Er hatte es gerade gefunden – die verräterischen Anzeichen einer großen Lagerstätte. Jedes Mal ist er genauso aufgeregt – jeder große Fund fühlt sich frisch an. Nur dieses Mal suchte er nicht nach Gold. Ryan suchte nach einem Metall, das in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch lukrativer sein wird: Lithium. Mit einer Kombination aus altmodischer Prospektion und modernster Technologie – einige der Geräte hat er selbst erfunden – glaubt Ryan, eine der vielversprechendsten potenziellen Lithiumformationen der Welt gefunden zu haben. Er glaubt, dass dieses Feld eines Tages mit allem konkurrieren könnte, was in Südamerika oder Australien gefunden wurde... Tatsächlich untersuchen die großen Minenunternehmen in der Region seit Ryans Entdeckung Seesedimente auf Vorkommen, die dem ähneln, was Ryan seiner Meinung nach gefunden hat. Doch bevor er diesen neuen Lithiumrausch auslöste und die großen Minenunternehmen eintrafen, sicherte sich Ryan die besten Stücke für sich selbst... Im Norden von Quebec ... wo es seit Äonen viele lithiumhaltige Pegmatite gibt... Viele von ihnen sind durch vulkanische Aktivitäten oder andere große geologische Ereignisse vor langer Zeit mit Lithium gefüllt worden. Als er sich auf die Suche machte, wusste Ryan, dass sich 4 der größten Lithiumfunde in Amerika in dieser Gegend im Norden von Quebec befanden. Und das Sahnehäubchen? Dieser Teil der Welt war schon immer extrem reich an Metallen, sobald sich jemand auf die Suche gemacht hat... aber kaum jemand hat sich auf die Suche gemacht.“ (Quelle)

“Niob ist ein wichtiger Bestandteil bei der Weiterentwicklung von Technologien, die die globale Energiewende unterstützen. Die einzigartigen Eigenschaften von Niob können zur Schaffung effizienterer und nachhaltigerer Energielösungen beitragen, sei es durch die Weiterentwicklung von Batterien der nächsten Generation oder die Entwicklung leistungsstarker nanokristalliner magnetischer Materialien. Durch seine vielfältigen Funktionen bei der Energiespeicherung, -umwandlung und -übertragung spielt Niob eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Erzeugung sauberer Energie und bringt uns einer CO2-neutralen Zukunft näher. Technisch gesehen weisen Nioboxide in ihren polymorphen Strukturen mehrere Valenzzustände auf, die in kristallinen Orientierungen einzigartige elektronische Eigenschaften hervorrufen, die sich ideal für Energiespeicheranwendungen eignen.“ (Quelle)

“Niob spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung fortschrittlicher Technologien für Batterien, darunter Schnellladefähigkeit, stabile Bereitstellung hoher Energiedichten und verbesserte Sicherheit für eine längere Lebensdauer. Dies macht es zu einer idealen Wahl für Energiespeicheranwendungen. Die Vielseitigkeit von Niob erstreckt sich auch auf die Formulierung neuer Anodenmaterialien, die Batterien mit hoher Leistung, schneller Aufladung, breiteren Betriebstemperaturen und außergewöhnlicher Langlebigkeit ermöglichen, wobei die Sicherheit stets im Vordergrund steht. Durch die Verwendung von Niob als Dotier- und Beschichtungsmaterial ist es gelungen, kobaltreduzierte oder kobaltfreie Kathoden zu entwickeln. Diese innovativen Kathoden bieten eine höhere Leistung, eine verbesserte elektronische Leitfähigkeit und Langzeitstabilität.“ (Quelle)

Rockstone Report-Übersicht

Report #1 “Wie eine spektakuläre Niob-Entdeckung die Begeisterung der Investoren weckte und wo als Nächstes gesucht werden sollte“ (WEB / ENGLISCH - PDF)

Unternehmensdetails

Apex Critical Metals Corp.

Suite 1450 – 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C1H2 Kanada

Telefon: +1 604 681 1568

Email: info@apexcriticalmetals.com

www.apexcriticalmetals.com

CUSIP: 03753D104 / ISIN: CA03753D1042

Aktien im Markt: 42.659.391



Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (CSE): APXC

Aktueller Kurs: $0,72 CAD (12.11.2024)

Marktkapitalisierung: $31 Mio. CAD



Vollbild / Quelle

Deutschland-Symbol / -WKN: KL9 / A40CCQ

Aktueller Kurs: €0,472 EUR (13.11.2024)

Marktkapitalisierung: $20 Mio. CAD

Kontakt:



www.rockstone-research.com

Disclaimer: Dieser Report, die genannten Pressemitteilungen und Videos enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie „glauben“, „erwarten“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Apex Critical Metals Corp. und Zimtu Capital Corp. warnen Investoren, dass jegliche hierin bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden können. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Apex Critical Metals Corp. verwiesen, um eine umfassendere Erörterung solcher Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten, die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss (siehe hierunter), da grundlegende Risiken und Interessenkonflikte bestehen. Der Autor, Stephan Bogner, hält derzeit keine Aktien von Apex Critical Metals Corp., besitzt jedoch Aktien von Zimtu Capital Corp. und wird somit von der Volumen- und Preissteigerung dieser Aktie profitieren. Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. für die Erstellung, Veröffentlichung und Verteilung dieses Berichts bezahlt, während Zimtu Capital Corp. eine Beteiligung an Apex Critical Metals Corp. hält und somit von der Volumen- und Preissteigerung der Aktie profitieren wird. Beachten Sie, dass Apex Critical Metals Corp. die Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und anderer Dienstleistungen zur Steigerung des Bekanntheitsgrads bei Investoren bezahlt.

Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen : Rockstone Research, Zimtu Capital Corp. („Zimtu“) und Apex Critical Metals Corp. („Apex“; „das Unternehmen“) warnen Investoren, dass jegliche hierin bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden können. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Apex verwiesen, um eine umfassendere Erörterung solcher Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten, die über die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca eingereichten Dokumente zugänglich sind. Alle Aussagen in diesem Bericht, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Ein Großteil dieses Berichts besteht aus Prognosen. Aussagen in diesem Bericht, die zukunftsgerichtet sind, beinhalten, dass die hochgradige Beschaffenheit von Niob an die spektakuläre Entdeckung von WA1 Resources Ltd. in Westaustralien erinnert; dass diese Anomalie vermutlich eine potenzielle Erweiterung entlang des Streichens des neu entdeckten Karbonatitaustritts darstellt, der 3,33 % Nb₂O₅ ergab; dass dieser Trend mit einer radiometrischen Anomalie übereinstimmt, die in der Vergangenheit durch luftgestützte Geophysik identifiziert wurde ; dass die systematischen Explorationsmethoden, die von der Projektmanagementfirma des Apex-Direktors Jody Dahrouge angewendet werden, an die Erfolgsgeschichte von Patriot Battery Metals Corp. bei der Erschließung der größten Lithium-Pegmatit-Ressource in Amerika erinnern; dass insbesondere eine Gesteinsprobe mit dem höchsten Aufschlusswert, der bisher auf dem Grundstück mit 3,33 % Nb₂O₅ gemessen wurde, unsere Gesamtergebnisse das Potenzial des Projekts unterstreichen; dass wir bei der Planung unseres Bohrprogramms für 2025 optimistisch sind, das zukünftige Potenzial der Niobmineralisierung im Cap-Projekt zu erschließen; dass die Analysedaten zur Erstellung von Zielen für ein geplantes Bohrprogramm im Jahr 2025 verwendet werden; dass die mineralisierten Aufschlüsse, die kartiert und beprobt wurden, eine potenzielle Streichlänge von bis zu 250 m aufweisen, wobei der größte Aufschluss an der Oberfläche auf einer Fläche von 75 m x 5 m großen Fläche an der Oberfläche freiliegt und die Mineralisierung in mehrere Richtungen offen bleibt; dass Bodenproben auf dem Cap-Grundstück einen ausgeprägten anomalen Niobtrend umrissen, der sich fast 1,8 km nordwestlich der bekannten Mineralisierung erstreckt; dass die Anomalie als potenzielle Erweiterung des neu entdeckten Karbonatitaufschlusses interpretiert wird, der 3,33 % Nb₂O₅ ergab; dass diese anomalen Proben mit dem bekannten mineralisierten Aufschluss und stromabwärts der Niob-Bodenanomalie korrelieren; dass sich die Beprobung von Fließkonzentrat und Boden als effektive Methode zur Identifizierung von Mineralisierungen in Gebieten mit begrenzter Aufschlussfreilegung erwiesen hat, obwohl ein Großteil des Cap-Projektgebiets von dicken Bodenprofilen und Gletscherschutt bedeckt ist; dass die Aufregung um die Ergebnisse von Apex Critical Metals Corp. sicherlich das weitere Interesse an den laufenden Explorations- und Erschließungsbemühungen des Unternehmens wecken wird; dass die Daten aus dem Explorationsprogramms 2024 zur Erstellung von Zielen für ein geplantes Bohrprogramm 2025 verwendet werden; dass Apex mit derzeit rund 63,5 Millionen ausstehenden Aktien nun einen Anteil von 7,9 % an Discovery Lithium hält und damit in der Lage ist, von jedem zukünftigen Erfolg im Rahmen des umfangreichen Projektportfolios des Unternehmens zu profitieren; dass auf der Grundlage seiner eingehenden Analyse der geochemischen Daten der Provinz, insbesondere im Vergleich zu bekannten Daten, die im Rahmen der laufenden Entdeckungsinitiativen in der südlicheren James-Bay-Region, dass die viel größere Nunavik-Region ein ausgezeichnetes Potenzial als aufstrebender Lithiumbezirk hat; dass Ryan nach einem Metall suchte, das in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch lukrativer sein wird: Lithium; dass Ryan durch eine Kombination aus altmodischer Prospektion und modernster Technologie – einige der Geräte wurden von ihm selbst erfunden – glaubt, eine der vielversprechendsten potenziellen Lithiumformationen der Welt gefunden zu haben; dass er glaubt, dass dieses Feld eines Tages mit allem konkurrieren könnte, was in Südamerika oder Australien gefunden wird; dass Niob bei der Weiterentwicklung von Technologien zur Unterstützung der globalen Energiewende eine entscheidende Rolle spielt; dass Niob durch seine vielfältigen Aufgaben bei der Energiespeicherung, -umwandlung und -übertragung eine zentrale Rolle bei der Förderung der Erzeugung sauberer Energie spielt und uns einer kohlenstoffneutralen Zukunft näher bringt; dass diese innovativen Kathoden eine höhere Leistung, eine verbesserte elektronische Leitfähigkeit und eine langfristige Stabilität bieten. Gemäß der Pressemitteilung von Apex am 12. November 2024: „VORSORGLICHER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung kann gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze ‚zukunftsgerichtete Aussagen‘ enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum Plan des Unternehmens, ein Bohrprogramm für 2025 durchzuführen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Risiko, dass das Unternehmen aufgrund der aktuellen Lage auf den Kapital- und Arbeitsmärkten, geopolitischer Ereignisse und der Marktpreise für Mineralien im Jahr 2025 kein Bohrprogramm durchführen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören: Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für die Exploration und den Bergbau; die Fähigkeit, eine ausreichende Mineralisierung für den Abbau zu finden; Ungewissheit hinsichtlich der zukünftigen Produktion, ungewisse Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierung und zusätzlicher Kapitalbedarf für die Exploration, Erschließung und den Bau einer Mine stehen möglicherweise nicht zu angemessenen Kosten oder überhaupt nicht zur Verfügung; Mineralgehalte und -mengen auf den Projekten sind möglicherweise nicht so hoch wie erwartet; bisher gefundene Proben und historische Bohrungen sind möglicherweise kein Hinweis auf weiteres Potenzial auf den Grundstücken; dass die bei Probenahmen und Bohrungen festgestellte Mineralisierung unwirtschaftlich ist; dass die angepeilten Vorkommen nicht erreicht werden können; dass weitere Genehmigungen nicht rechtzeitig eingehen; dass gesetzliche, politische, soziale oder wirtschaftliche Entwicklungen in den Ländern, in denen Apex geschäftlich tätig ist, den Fortschritt behindern können; dass es möglicherweise keine Einigung mit Nachbarn, Partnern oder der Regierung über die Entwicklung der jeweiligen Projekte oder Infrastruktur gibt; dass es betriebliche oder technische Schwierigkeiten oder Kostensteigerungen im Zusammenhang mit Explorations-, Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter und Betriebsabläufe zu finanzieren; was auf den ersten Blick Ähnlichkeiten mit dem Betrieb von Minen und Projekten zu haben scheint, muss nicht unbedingt im Wesentlichen ähnlich sein; die Aktienkurse und Marktbewertungen von Apex und anderen Unternehmen können aufgrund vieler Faktoren fallen, einschließlich der hier aufgeführten und anderer, die in der Offenlegung der Unternehmen aufgeführt sind; und die zum Zeitpunkt des Abbaus verfügbaren Ressourcenpreise reichen möglicherweise nicht aus, um wirtschaftlich abzubauen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung, die in diesem Bericht gemachten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Gemäß dem Zwischenabschluss von Apex für die 9 Monate bis zum 30. April 2024, der auf SEDAR eingereicht wurde: „Das Unternehmen hat keine Quelle für operative Cashflows, hat noch keinen profitablen Betrieb erreicht, verfügt über ein Betriebskapital von 933.923 $ zum 30. April 0. April 2024 (31. Juli 2023: 82.162 $ Defizit), hat seit seiner Gründung Verluste angehäuft, erwartet weitere Verluste bei der Entwicklung seines Geschäfts und hat keine Gewähr, dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um weitere Explorationen seiner Mineralgrundstücke durchzuführen. Diese wesentlichen Unsicherheiten werfen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens auf, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen. Angesichts dieser Umstände prüft die Geschäftsführung verschiedene finanzielle Alternativen zur Finanzierung der Explorations- und Erschließungsprogramme des Unternehmens. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Initiativen erfolgreich sein werden. In Zukunft könnte das Unternehmen zusätzliche Finanzmittel durch die Ausgabe von Aktienkapital oder Aktionärsdarlehen beschaffen; es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es bei seinen Bemühungen erfolgreich sein wird und dass die Bedingungen für das Unternehmen günstig sein werden. Diese Finanzberichte enthalten keine Anpassungen der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, der ausgewiesenen Aufwendungen und der Bilanzgliederung, die erforderlich sein könnten, falls das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Vermögenswerte zu realisieren und seine Verbindlichkeiten im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit zu begleichen. Die Geschäftsführung bemüht sich aktiv um die Beschaffung des erforderlichen Kapitals, um ihren Finanzierungsbedarf zu decken, und hat verfügbare Kostensenkungsmaßnahmen ergriffen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Plan der Geschäftsführung erfolgreich sein wird. Wenn die Annahme der Unternehmensfortführung für diese Finanzberichte nicht angemessen wäre, wären Anpassungen des Buchwerts der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der ausgewiesenen Aufwendungen und der verwendeten Bilanzgliederungen erforderlich. Solche Anpassungen könnten wesentlich sein. Das Bergbau- und Explorationsgeschäft ist mit einem hohen Risiko verbunden und es kann nicht garantiert werden, dass die aktuellen Explorationsprogramme zu profitablen Bergbaubetrieben führen werden. Das Unternehmen hat keine Einnahmequelle und einen erheblichen Bedarf an Barmitteln, um seine Verwaltungskosten zu decken und seine Mineralbeteiligungen zu erhalten ... Die Risikomanagementrichtlinien des Unternehmens wurden festgelegt, um die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, zu identifizieren und zu analysieren, angemessene Risikolimits und -kontrollen festzulegen und Risiken sowie die Einhaltung der Marktbedingungen und der Aktivitäten des Unternehmens zu überwachen. Das Unternehmen ist aufgrund der Verwendung von Finanzinstrumenten einem Kreditrisiko, einem Liquiditätsrisiko und einem Marktrisiko ausgesetzt. In diesem Anhang werden Informationen über die Exposition des Unternehmens gegenüber jedem der oben genannten Risiken sowie die Ziele, Richtlinien und Verfahren des Unternehmens zur Messung und Steuerung dieser Risiken dargestellt. Weitere quantitative Angaben sind in diesen Finanzberichten enthalten. Beachten Sie, dass die in ähnlichen Gesteinen und Lagerstätten auf anderen Grundstücken beschriebenen Mineraliengehalte und Mineralisierungen nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf den Grundstücken von Apex sind und dass die historischen Arbeiten und Aktivitäten auf den Grundstücken nicht verifiziert wurden und nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Eine Mineralisierung außerhalb der Projekte von Apex ist keine Garantie für eine Mineralisierung auf den Grundstücken von Apex, und alle Projekte von Apex sind Explorationsprojekte. Beachten Sie auch, dass Oberflächenproben nicht unbedingt mit den Gehalten korrelieren, die bei Bohrungen gefunden werden könnten, sondern lediglich das Potenzial für Mineralien zeigen, die in der Tiefe durch Bohrungen unterhalb der Oberflächenprobenanomalien gefunden werden können.