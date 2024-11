Volkswagen: 5,8 Milliarden-Dollar-Wette auf diesen Tesla-Rivalen!

Das Joint Venture "kombiniert die Stärken beider Partner, um innovative Software- und Elektronikarchitekturen zu entwickeln und die Plattformen und Architekturen von Elektrofahrzeugen zu skalieren", so die Unternehmen. "Ziel ist es, den Kunden so früh wie möglich die beste technologische Lösung anbieten zu können."

Die beiden Autobauer haben mitgeteilt, dass sich der Deal auf insgesamt 5,8 Milliarden US-Dollar beläuft, was mehr ist als bei der ersten Ankündigung der Hersteller im Juni. Das Gemeinschaftsunternehmen nimmt am Mittwoch seinen Betrieb auf.

Die Aktien von Rivian stiegen im erweiterten Handel um 9,5 Prozent.

"Wir sind begeistert, dass unsere Technologie in Fahrzeuge außerhalb von Rivian integriert wird – dies ist eine wichtige Voraussetzung, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen", sagte RJ Scaringe, CEO von Rivian, in einer Erklärung.

"Die Partnerschaft mit Rivian ist der nächste logische Schritt zur Stärkung unserer globalen Wettbewerbs- und Technologieposition", kommentierte VW-Chef Oliver Blume.

Tipp aus der Redaktion: Treibt Nvidias KI-Boom den Uranpreis? Unser neuer kostenloser Report beleuchtet, wie der KI-Boom potenziell den Uranmarkt beeinflusst und stellt drei aussichtsreiche Unternehmen vor, die von diesen Entwicklungen profitieren könnten und echtes Rallyepotenzial besitzen. Hier informieren!

VW hat bereits eine erste Investition in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar in Form einer Wandelanleihe getätigt, teilten die Unternehmen mit. Beim Abschluss des Joint Ventures wird VW etwa 1,3 Milliarden US-Dollar investieren, "als Gegenleistung für Lizenzen für geistiges Eigentum im Hintergrund und eine 50-prozentige Beteiligung an dem Joint Venture".

Die verbleibende Investition von bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar soll bis 2027 "in Form von Eigenkapital, Wandelschuldverschreibungen und Schulden zu zukünftigen Zeitpunkten und auf der Grundlage von klar definierten Meilensteinen" erfolgen, so die Unternehmen.

VW plant, in seinen neuen Elektroautos schrittweise auf Rivians Technologie und Software umzustellen. Die ersten Fahrzeugmodelle mit dieser neuen Technologie sollen laut Aussage von Blume im Jahr 2027 eingeführt werden.

"Wir starten mit Volkswagen, dann Audi, Scout, Porsche und danach kommen allen anderen Marken", erklärte Blume. Die Umstellung betrifft sämtliche Fahrzeugklassen, von kleinen Autos bis hin zu Luxusfahrzeugen und Sportwagen. Dies soll zu hohen Produktionszahlen und sinkenden Kosten führen. Rivians Technik wird jedoch ausschließlich in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion