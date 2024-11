BearingPoint baut Beratungskapazitäten im Bereich Compliance mit neuem Partner Peter Carling und internationalem Team weiter aus (FOTO)

Frankfurt (ots) - Ein Team internationaler Compliance-Experten mit der Erfahrung

aus über 100 erfolgreichen Projekten verstärkt BearingPoint bei seinen

Wachstumszielen



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint freut sich, die

strategische Erweiterung ihrer Kapazitäten im Bereich Compliance durch Peter

Carling (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartnerinnen/

peter-carling/) , Gründer und Geschäftsführer von CAWECO, und einem Team von

internationalen Compliance-Experten bekanntzugeben.





Mit Peter Carling kommt ein Compliance- und Change-Management-Spezialist mitmehr als 25 Jahren internationaler Projektmanagement- und Führungserfahrung, vorallem in der Versicherungs-, Finanzdienstleistungs-, Automobil- undFertigungsbranche, zu BearingPoint. Der 51-jährige britisch-österreichischeExperte mit MBA der University Newcastle verfügt über eine fundierte Erfahrungim Aufbau und Management komplexer Programme in multinationalen Organisationensowie in der Konzeption, Implementierung und Optimierung von Governance- undCompliance-Prozessen und -Organisationen. Er verbindet eine ausgeprägte Kenntnisvon Unternehmensabläufen mit Lean Six Sigma-Knowhow, um komplexefunktionsübergreifende Herausforderungen zu bewältigen.Peter Carling und sein Team bringen die Erfahrung aus über 100 erfolgreichenCompliance-Projekten für internationale Konzerne und großem Mittelstand ein. DieLösungen des Teams, zum Beispiel im Bereich Finanzsanktionen oder Legal Watch,finden sich heute im weltweiten Einsatz in unterschiedlichsten Branchen, unteranderem in der Fertigungs- und Finanzdienstleistungsindustrie. Peter Carlingsagt: "Wir freuen uns sehr, Teil von BearingPoint zu werden und unsere Expertiseim Bereich Compliance in ein so renommiertes und zukunftsorientiertesUnternehmen einzubringen. BearingPoint ist bekannt für seine starke Management-und Technologieberatung, auch im Compliance-Umfeld. Mit der gebündeltenErfahrung und dem Knowhow unseres Teams sind wir überzeugt, dass wir gemeinsammit BearingPoint innovative Lösungen für unsere Kunden, zukünftig verstärkt auchfür den Mittelstand, entwickeln und umsetzen können. BearingPoints umfassendesDienstleistungsportfolio und globales Netzwerk bieten uns die ideale Plattform,um nachhaltigen Geschäftserfolg für unsere Kunden zu erzielen."Verstärkung der Compliance-KompetenzenDie Erfüllung von rechtlichen und regulatorischen Anforderungen ist seit Jahrenein wesentlicher Faktor für den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen. DieVerantwortung von Peter Carling und Team bei BearingPoint ist es, Lösungen fürsämtliche Elemente eines Compliance Management Systems und den dazugehörigen