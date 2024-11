Defence begrüßt Dr. Svetlana Selivanova, Expertin für Radiopharmazeutika, im Board of Directors

Dr. Svetlana Selivanova ist Radiochemikerin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Radiopharmazeutika - von der frühen Forschung und Entwicklung bis hin zu ersten klinischen Studien am Menschen. Sie hat einen MSc-Abschluss in Chemie und einen PhD-Abschluss in radiopharmazeutischer Chemie und Radiobiologie. Derzeit ist sie Section Head for Radiochemistry and Medical Applications (in etwa: Abteilungsleiterin für Radiochemie und medizinische Anwendungen) bei Canadian Nuclear Laboratories (CNL) und Lehrbeauftragte an der Fakultät für Pharmazie der Université Laval. Vor ihrer Tätigkeit bei CNL hatte sie leitende Positionen in der Forschung und im Management am CHU de Quebec-Université Laval, am Sherbrooke University Hospital und am Zentrum für radiopharmazeutische Wissenschaften der ETH Zürich (Schweiz) inne.

Dr. Selivanova ist aktives Mitglied mehrerer Fachgesellschaften und fungiert aktuell unter anderem als Executive Member der Canadian Association of Radiopharmaceutical Scientists, als President des SNMMI Radiopharmaceutical Sciences Council und als Mitglied des SNMMI Committee on Radiopharmaceuticals. Auf internationaler Ebene ist sie als Fachberaterin für die Internationale Atomenergiebehörde und den Europäischen Forschungsrat tätig. Dr. Selivanovas Forschungsinteressen liegen in der Entwicklung und Umsetzung neuartiger Radiopharmazeutika vom Labor in der klinischen Anwendung und in der nuklearen Bildgebung als Instrument zur Untersuchung biochemischer Vorgänge in vivo. Zu ihren wichtigsten Errungenschaften zählen ihre Forschungs- und Entwicklungsbeiträge sowie zur Umsetzung der Produktion von Technetium-99m mit einem Zyklotron und die Entwicklung eines Radiopharmazeutikums für Prostatakrebs, das auf das prostataspezifische Membranantigen abzielt.

