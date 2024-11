Kurssprung bei Siemens Energy - Rekordlauf gewinnt an Fahrt

rabajatis schrieb 25.10.24, 21:53

Verrückt! Siemens Energy ist weltweit eines dder Unternehmen mit dem wohl besten Auftragsbuch was es gibt. Von quasi Monopolisten im Rüstungsbereich mal abgesehen. Auf Jahre / Jahrzehnte hinaus ausgelastet. In einem extremen Zukunftssegment mit Windkraft und Energieumwandlung. Die Aktie hat bisher nur das aufgeholt, was in einem ebenso irren Ausverkauf verlogren gegangen ist. Man kann bei diesen phantastischen Aussichten gar kein Ende des Kurszuwachses absehen.