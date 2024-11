HEIDELBERG erwartet sehr starke zweite Hälfte im Geschäftsjahr 2024/2025 (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,22 % und einem Kurs von 0,873 auf Tradegate (13. November 2024, 09:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -5,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,46 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 280,12 Mio.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,5556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von +8,93 %/+117,86 % bedeutet.

Heidelberg (ots) -- Aufgrund hoher drupa-Bestellungen: Auftragseingang nach sechs Monaten überVorjahresniveau- Hoher Auftragsbestand: Gute Basis für geplantes Umsatzvolumen im zweitenHalbjahr, Kapazitäten unter Volllast- Starke Saisonalität im Geschäftsjahr: Umsatz und EBITDA im ersten Halbjahr imRahmen der Erwartungen- Segment Packaging Solutions bleibt weiterhin Wachstumstreiber- Jahresprognose bestätigtDie Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) geht dank eines hohenAuftragsbestandes von 953 Mio. EUR von einer starken zweiten Hälfte imGeschäftsjahr 2024/2025 aus, während sich im aktuellen Verlauf der Quartale dieerwartete starke Saisonalität widerspiegelt. Grundlage für den positivenAusblick ist der starke Auftragseingang im ersten Halbjahr, der um 7,4 Prozentgegenüber dem Vorjahr auf 1,273 Mrd. EUR zulegte. Der Umsatz blieb mit 915 Mio.EUR infolge der Kaufzurückhaltung vor der Messe drupa innerhalb der Erwartungen(Vorjahr: 1.092 Mio. EUR)."HEIDELBERG startet in ein sehr starkes zweites Halbjahr. Wir erhöhen jetzt dieAuslastung unserer Produktionskapazitäten, um unser Auftragspolster im drittenund vierten Quartal zügig und gewinnbringend abarbeiten zu können", sagte JürgenOtto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "Das geplante Umsatzvolumen imNeumaschinengeschäft ist schon mit Aufträgen nahezu abgedeckt, und unsereProduktion läuft unter Volllast. Wir können zuversichtlich sein, dass wir unsereJahresziele erreichen werden."Stark bleibt HEIDELBERG insbesondere in und um China. In der Region Asia-Pacifickonnte der Auftragseingang in den ersten sechs Monaten des laufendenGeschäftsjahres mit einem Plus von rund 10 Prozent am deutlichsten zulegen.Aufgrund der guten Auftragslage rechnet das Unternehmen insbesondere im zweitenHalbjahr des Geschäftsjahres mit einer deutlichen Umsatzsteigerung. Die umSondereinflüsse bereinigte EBITDA-Marge betrug in den ersten sechs Monaten desGeschäftsjahres 2024/2025 3,4 Prozent (Vorjahreszeitraum: 9,2 Prozent) und warinsbesondere durch den geringeren Umsatz in Q1 sowie Aufwendungen inZusammenhang mit der drupa belastet. Positiv wirkte sich im Berichtszeitraumeine strikte Kostendisziplin aus. Auch deshalb verbesserte sich das EBITDAverglichen mit dem ersten Quartal von -9 Mio. EUR auf 40 Mio. EUR deutlich. ImBerichtszeitraum fielen keine zu bereinigenden Sondereinflüsse an. Das Ergebnisnach Steuern sank entsprechend dem niedrigeren bereinigten EBITDA nach sechsMonaten gegenüber dem Vorjahr (33 Mio. EUR) auf -35 Mio. EUR, im zweiten Quartalwar es mit 7 Mio. EUR positiv (Vorjahresquartal: 23 Mio. EUR).