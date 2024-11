Krypto-Miner enttäuscht mit Zahlen – MARA taucht ab

Die Aktien von MARA Holdings gingen aus dem gestrigen Handel mit Minus 3,4 Prozent, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal einen Verlust verbuchte, der zwar geringer ausfiel als erwartet, aber dennoch die Prognosen verfehlte.

Besonders in den Fokus geriet dabei die leicht gestiegene Bitcoin-Produktion (BTC-USD), die im Laufe des Quartals um 1 Prozent zunahm. Zwar gewannen die Anteilsscheine des Miners in der vergangenen Woche rund 40 Prozent. Aber auch am Mittwoch schicken die Anleger die Aktien des Unternehmens erstmal in den Keller.