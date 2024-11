Börsenstart Europa - 13.11. - ATX stark +0,85 %

Der TecDAX steht bei 3.365,53 PKT und verliert bisher -0,77 %.

Top-Werte: CANCOM SE +3,59 %, Eckert & Ziegler +3,20 %, Evotec +2,11 %

Flop-Werte: Jenoptik -4,09 %, Infineon Technologies -1,95 %, HENSOLDT -1,56 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:49) bei 4.751,38 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Air Liquide +2,45 %, Kering +1,34 %, Allianz +1,04 %

Flop-Werte: Bayer -4,03 %, Infineon Technologies -1,95 %, Adyen Parts Sociales -1,48 %

Der ATX bewegt sich bei 3.507,07 PKT und steigt um +0,85 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +1,33 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,22 %, Immofinanz +1,17 %

Flop-Werte: Wienerberger -3,24 %, Mayr-Melnhof Karton -1,86 %, voestalpine -1,85 %

Der SMI steht bei 11.700,25 PKT und verliert bisher -0,09 %.

Top-Werte: Swiss Life Holding +1,15 %, CIE Financiere Richemont +1,15 %, Logitech International +0,98 %

Flop-Werte: Alcon -1,42 %, Partners Group Holding -1,23 %, Lonza Group -1,22 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.256,94 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: Air Liquide +2,45 %, Kering +1,34 %, Teleperformance +1,22 %

Flop-Werte: Capgemini -1,72 %, Thales -1,60 %, STMicroelectronics -1,27 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.510,69 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.

Top-Werte: AstraZeneca +1,16 %, SSAB Registered (A) +0,84 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,68 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -1,15 %, Skanska (B) -0,98 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,78 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 3.472,25 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: Viohalco +3,37 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +1,36 %, Public Power +1,12 %

Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,34 %, Coca-Cola HBC -0,67 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,34 %