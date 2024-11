Online-Autohändler Auto1 hebt Gewinnprognose und Anlegerlaune

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Autohändler Auto1 kommt beim Bemühen um stabile schwarze Zahlen voran und hebt seine Gewinnprognose erneut an. "Unser drittes Quartal war außerordentlich erfolgreich", sagte Vorstandschef und Mitgründer Christian Bertermann am Mittwoch der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Basierend auf den starken Wachstumszahlen und unserem sehr guten Momentum in allen Geschäftsbereichen heben wir die Prognose für das Gesamtjahr 2024 für alle Kennzahlen an." Seine Zuversicht sprang auf die Anleger über, die im SDax notierte Aktie legte nach dem überraschend starken dritten Quartal deutlich zu.

Das Papier gewann nach Handelsbeginn 15,4 Prozent auf 10,18 Euro zu. Damit baute der Kurs seine Gewinne in diesem Jahr auf mehr als die Hälfte aus. Für längerfristige Anleger ist das aber trotzdem nur ein Trostpflaster: Im Frühjahr 2021 war Auto1 zu 38 Euro je Stück an die Börse gegangen und am ersten Handelstag bereits auf über 50 Euro gestiegen.