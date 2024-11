AKTIE IM FOKUS Just Eat mit Kurssprung - Grubhub endlich an den Mann gebracht Mit einem Kurssprung haben Aktien der Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway auf den Verkauf von Grubhub reagiert. Zuletzt legte der Titel um gut 20,1 Prozent auf 13,55 Euro zu. Nach der Schwäche der Vorwochen bewegte sich der Wert wieder in Richtung …