Goldaktien leichter

Tagesbericht vom 13.11.24



Marketingmitteilung





Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.605 auf 2.597 $/oz nach. Heute Morgen erholt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.602 $/oz um 4 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Ukraine meldet die Eliminierung von 1.950 russischen Soldaten, 23 Kampfpanzern, 81 Schützenpanzern, 38 Artilleriesystemen und 4 Mehrfachraketenwerfern an einem Tag.



Russland setzt zwischen 8.000 und 15.000 nordkoreanische Soldaten ein, die vom südkoreanischen Verteidigungsminister als „Kanonenfutter-Söldner“ bezeichnet werden und mit „schrulligen“ Gewehren ausgestattet sind (Quelle: Merkur.de).





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 78.943 Euro/kg, Vortag 78.811 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber erholt sich (aktueller Preis 30,83 $/oz, Vortag 30,31 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 945 $/oz, Vortag 951 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 932 $/oz, Vortag 954 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis verbessert sich (aktueller Preis 71,92 $/barrel, Vortag 71,70 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich leichter. Der Xau-Index verliert 1,5 % oder 2,2 auf 145,6 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Franco-Nevada 2,3 % und Barrick 2,0 %. Kinross befestigt sich 0,8 %. Bei den kleineren Werten verlieren Northern Dynasty 9,1 % sowie Skeena und Rusoro jeweils 6,1 %. Galiano verbessert sich 3,6 %. Bei den Silberwerten fallen Impact 4,3 %, New Pacific 3,2 % sowie Santacruz und SSR jeweils 3,0 %. Americas Silver verbessern sich 7,4 %, Excellon 5,0 % und Gatos 4,5 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 4