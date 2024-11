An der Wall Street geht das Gerücht, dass die Biden-Regierung ähnlich wie bei den US-Arbeitmarktdaten eine "Revision" auch für die Zahlen zur Inflation vorlegen wird! Sollte das wirklich passieren, wäre das wahrscheinich sogar noch wichtiger als die heute kommenden Zahlen zur Inflation in den USA im Oktober selbst! Nach der Wahl, so einige Wall Street-Kommentatoren, sei nun doch eigentlich der optimale Zeitpunkt "das Haus aufzuräumen" - und wie bei den US-Arbeitsmarktdaten dürften vor allem die "Saisonalen Anpassungen" (seasonal adjustments) das Einfallstor für spätere Revisionen sein. Zentral ist derzeit die Entwicklung der Kapitalmarkt-Zinsen: fallen die Inflations-Daten heute höher aus als erwartet, steigen diese noch weiter - sind sie niedriger, würde das die Aktienmärkte erleichtern. Aber die Aussicht auf die inflationäre Politik von Trump dürfte die Kapitalmarkt-Zinsen so oder so hoch halten!

Hinweise aus Video:

1. Inflation bleibt zu hoch – Kann die Fed die Zinsen senken?

2. Bitcoin pausiert – Dogecoin fliegt: Trump beruft Elon Musk ins Team

Das Video "Inflation, Zinsen: Hat Biden-Regierung auch Inflations-Zahlen frisiert?" sehen Sie hier..