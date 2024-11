Barry Callebaut profitiert von Kakao-Hausse

Barry Callebaut (CH0009002962), mit 2,3 Mio. Tonnen und 10,4 Mrd. Schweizer Franken Umsatz Weltmarktführer in der Kakaoverarbeitung, hat im Geschäftsjahr 2023/24 beim operativen Gewinn die eigenen Prognosen geschlagen. Mit den stark gestiegenen Kakaopreisen wuchs der Umsatz währungsbereinigt um 28,1 Prozent, der operative Betriebsgewinn (EBIT) zog um 12,7 Prozent auf 704,4 Mio. Franken an, während die verkaufte Menge stabil blieb. CEO Feld rechnet für das kommende Jahr mit Herausforderungen bei der Kakaobeschaffung und konstanten Volumina bei weiter zweistellig steigenden Gewinnen. Wer auf aktuellem Kursniveau defensive einsteigen will, kann sich mit Discount-Zertifikaten positionieren und die maximalen Renditen schon bei einer Seitwärtsbewegung realisieren.

Discount-Strategie mit 6,2 Prozent Puffer (März)