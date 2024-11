Ist dies das Ende der Goldpreisrally?

Ist das nur eine Gegenbewegung nach einer zuvor extrem starken Rally oder wird gerade das Ende des Aufwärtstrends eingeläutet? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, werfen wir einen Blick auf die möglichen Gründe für die Goldverkäufe.

Unsicherheit beseitigt, sicherer Hafen weniger gefragt

Ein möglicher Grund ist die Auflösung von Absicherungspositionen, die vor der US-Wahl eingegangen worden waren, um sich unter anderem gegen eventuelle Ausschreitungen abzusichern. Diese wurden von zahlreichen Politikexperten für möglich gehalten, vor allem bei einer Wahlniederlage Donald Trumps. Weil Trump aber die Wahl klar gewonnen hat, ist nun eine große Unsicherheit aus dem Markt, so dass Gold als sicherer Hafen dafür nicht mehr benötigt wird.

Für diese Theorie spricht ein Bericht des World Gold Council, wonach globale Gold-ETFs in der ersten Novemberwoche schätzungsweise 809 Mio. US-Dollar verloren, wobei es die meisten Abflüsse nach Nordamerika gab.

Diese Abflüsse wurden teilweise durch starke Zuflüsse aus Asien ausgeglichen, was darauf hindeutet, dass sich die Anleger in Asien auf US-Zölle und eine Wiederaufnahme des Handelskriegs zwischen den USA und China vorbereiten.

Steigender Dollar verteuert Goldkäufe für andere Währungsräume

Ein weiterer Grund ist der seit der Wahl stark steigende US-Dollar (siehe roter Pfeil im folgenden Chart).

Denn Gold wird in US-Dollar gehandelt. Und daher müssen Anleger aus anderen Währungsräumen für den Kauf des Edelmetalls nun tiefer in die Tasche greifen. Die Korrelation der Kursentwicklungen zwischen dem (steigenden) US-Dollar und dem (fallenden) Goldpreis ist eindeutig.

Es wäre daher denkbar, dass die dynamischen Kursverluste beim Goldpreis enden, wenn auch die zunehmende Dollarstärke zu Ende geht. Dann bleibt allerdings noch die Problematik, dass die Unsicherheit bezüglich der US-Wahl beseitigt ist und Trump durch eine Mehrheit im Kongress von den Wählern sogar mit einem sehr soliden Mandat ausgestattet wurde.

Letzteres könnte auch dazu führen, dass Kryptowährungen eine zunehmende Konkurrenz für den Goldpreis werden, da Trump als Bitcoin-Befürworter gilt und davon sogar eine Staatsreserve bilden möchte.

