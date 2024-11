RWE kündigt Milliarden-Rückkauf an!

RWE hat mit den vorgelegten Zahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das bereinigte EBITDA erreichte 4,0 Milliarden Euro, und das bereinigte Nettoergebnis lag bei 1,6 Milliarden Euro. Inmitten starker operativer Ergebnisse kündigte der Konzern zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro an, das noch im vierten Quartal 2024 starten soll. Das Ziel: mehr Wert für die Aktionäre schaffen und das Vertrauen in die Strategie festigen.

Mit seiner Growing-Green-Strategie setzt RWE weiterhin auf wertorientiertes Wachstum. Der Konzern investierte in den ersten neun Monaten 6,9 Milliarden Euro in Projekte zur Kapazitätserweiterung im Bereich der Erneuerbaren Energien. Offshore-Windprojekte in der Nordsee und neue Solar- und Onshore-Windparks in Europa und den USA trugen dazu bei, dass RWE seine Erneuerbaren Kapazitäten auf 36,2 Gigawatt ausbaute. Aktuell sind weitere 11,2 Gigawatt in der Pipeline, die den grünen Wandel des Konzerns weiter vorantreiben sollen.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. Jetzt entdecken! *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Aktienrückkauf als Zeichen der Aktionärsfreundlichkeit

Angesichts möglicher Verzögerungen bei Offshore-Windprojekten in den USA und dem schleppenden Ausbau der Wasserstoffwirtschaft in Europa hat RWE beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro zu starten. "Mit dieser Maßnahme betonen wir unser Engagement für Wertschöpfung zugunsten unserer Aktionäre", so CEO Markus Krebber. Die zurückgekauften Aktien sollen nach Abschluss des Programms eingezogen werden.

Optimistischer Jahresausblick und bestätigtes Dividendenziel

Der Ausblick für das Gesamtjahr hat sich leicht verbessert. RWE erwartet nun, den mittleren Bereich seiner Ergebnisprognose zu erreichen (die Prognosen lagen bei: bereinigtes EBITDA zwischen 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro und bereinigtes Nettoergebnis zwischen 1,9 und 2,4 Milliarden Euro). Das Dividendenziel von 1,10 Euro je Aktie für das laufende Geschäftsjahr wurde bekräftigt, was weiteres Potenzial zur Wertsteigerung für Aktionäre schafft.

Aktienperformance und Analystenlob

Die RWE-Aktie steigt nach Bekanntgabe der Zahlen um 8 Prozent, womit der Kurs bei 32,49 Euro liegt.

Die Analysten reagierten ebenso positiv auf RWEs Neunmonatszahlen und die geplanten Aktienrückkäufe. Das Analysehaus Jefferies hält die Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro und wertet die Rückkäufe als bedeutendes positives Signal. Auch RBC und JPMorgan bestätigten ihre "Outperform"- bzw. "Overweight"-Ratings und sehen die Neuausrichtung des Konzerns als richtungsweisend für die Zukunft.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,82 % und einem Kurs von 32,42EUR auf Tradegate (13. November 2024, 10:49 Uhr) gehandelt.