KI-Transformation der Arbeitswelt bedarf Weiterbildung von Führungskräften und Mitarbeitenden

Frankfurt a.M./ Nürnberg (ots) - Soll sich die Künstliche Intelligenz (KI) imArbeitsumfeld als effizienzsteigerndes Hilfsmittel etablieren, muss derenImplementierung strukturiert erfolgen. Dazu gehört, dass sowohl Mitarbeitendeals auch Führungskräfte im Umgang mit den KI-Tools umfassend weitergebildetwerden. Diesen Bedarf zeigt die empirische Untersuchung "KI-transformierteArbeitswelt aus Sicht der GenZ", die an der iba in Nürnberg (InternationaleBerufsakademie) unter Leitung von Prof. Dr. Brigitte Waffenschmidt inZusammenarbeit mit der berufundfamilie Service GmbH und mit Unterstützung vonDr. Roland Deinzer, Bundesagentur für Arbeit, durchgeführt wurde. Untersuchtwurde anhand von 18 Tiefeninterviews, welche Erfahrungen die Generation Z imberuflichen Umfeld mit der Nutzung von Künstlicher Intelligenz bereits sammelnkonnte und welche Handlungsempfehlungen sich daraus für Arbeitgeber ableitenlassen.Laut Befragung betrachtet die Generation Z KI-Anwendungen grundsätzlich alsnützliche Werkzeuge im Arbeitsalltag. Mehrheitlich dient KI zur Erledigungeinfacher Aufgaben, wie z.B. Textverarbeitung und Übersetzungen. Allerdings wirdKI zumeist punktuell genutzt. So gibt es laut Aussage der Vertreter*innen derGeneration Z derzeit kaum offizielle Regelungen zum Einsatz von KI und demUmgang mit den Ergebnissen. Die jungen Arbeitnehmenden melden daher einen hohenWeiterbildungsbedarf an. Vor allem in technischen Berufen ist Know-how-Aufbauzwingend, um die KI effektiv nutzen können. Aber auch in allen anderen Bereichenmöchte die GenZ Sicherheit im Umgang mit KI gewinnen. Klarheit wünschen sich dieAngehörigen der Generation Z bei Verwendung von KI u.a. hinsichtlich desDatenschutzes.Die Generation Z erwartet zudem von den Führungskräften ausreichende Kenntnisseüber die Tools und deren Umgang. Dies sei wichtig, damit die Führungskräfte ihreMitarbeitenden im Handling der künstlichen Intelligenz adäquat unterstützenkönnten, so die Einschätzung der GenZ.Den Vorteilen, die die Generation Z in der KI erkennt, steht eine Reihe vonBedenken bzw. Ängste gegenüber. Ausgehend von dem weiteren Ausbau derKI-Anwendung fürchten die Vertreter*innen der GenZ durch KI-Tools ersetzt werdenzu können. Neben den Sorgen um einen Arbeitsplatzverlust treibt die Generation Zauch die Gefährdung der mentalen Gesundheit und mögliche negative Auswirkungenauf die für sie wichtige Abgrenzung zwischen Berufs- und Privatleben um."Die Generation Z macht deutlich, dass KI als Tool im Arbeitsalltag nicht mehr