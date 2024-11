Objektbauten in Holzfertigbauweise (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Realisierte Gebäude

Rheinau-Linx (ots) - Die Anforderungen an moderne Bauprojekte verändern sich

zunehmend. Neben wirtschaftlichen Aspekten rücken Themen wie Klimaschutz und

Nachhaltigkeit immer stärker in den Fokus. Hier punktet die Holzfertigbauweise:

Ob für Mehrfamilienhäuser, Hotels oder Bürogebäude, die Kombination aus

schnellen Bauzeiten, Kosteneffizienz und ökologischen Vorteilen macht sie zu

einer zukunftsweisenden Lösung. Seriell vorgefertigte Bauteile aus Holz

ermöglichen es, Projekte in kürzester Zeit zu realisieren, ohne Kompromisse bei

der Qualität einzugehen.





Im Jahr 2023 erreichte der Anteil von Holzfertighäusern im Ein- undZweifamilienhausbau mit 24,5 Prozent ein Rekordhoch. Auch in der Objektbauspartespielt diese Bauweise eine immer wichtigere Rolle. Die serielle Vorfertigung vonWand-, Decken- und Dachelementen bietet nicht nur Kostensicherheit in einerfrühen Projektphase, sondern erfüllt höchste Ansprüche an Nachhaltigkeit. Diesmacht den modernen Holzfertigbau zu einer attraktiven Alternative für Bauherrenund Investoren, die sowohl Wirtschaftlichkeit als auch ökologische Verantwortungim Blick haben.Vorteile der HolzfertigbauweiseBei der modernen Holzfertigbauweise verbindet WeberHaus traditionelles Handwerkmit industrieller Präzision. In den firmeneigenen Produktionshallen werden diekonstruktiven Bauteile der Gebäudehülle und des Ausbaus vorgefertigt und müssenauf der Baustelle nur noch zusammengefügt werden. Die witterungsunabhängigeVorfertigung verkürzt die Bauzeit vor Ort und sorgt für einen reibungslosenBauablauf. Trocknungszeiten wie beispielsweise bei Ortbeton müssen nichtbeachtet werden. Der Innenausbau kann früher beginnen, wodurch sich das Gebäudeschneller nutzen lässt. Für Investoren bedeutet das eine schnellere Rendite.Auch energetisch hat diese Bauweise klare Vorteile: Die Gebäudehülle ÖvoNaturvon WeberHaus sorgt dank ihrer hervorragenden Dämmwerte für niedrigeBetriebskosten. Der Primärenergiebedarf eines Weber-Hauses ist in der Regelbesser als gesetzlich gefordert. Im Sommer sorgt der Wand- und Dachaufbau mitHolzfaserdämmung dafür, dass die Räume angenehm kühl bleiben. Der Einsatzmarktgerechter Technologien, wie Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen, ist ebensoselbstverständlich wie die Verwendung umweltfreundlicher Materialien. Dies sorgtnicht nur für eine ausgezeichnete Energieeffizienz, sondern auch für eine hoheWohnqualität, die Mieter und Nutzer langfristig schätzen.Neben der schnellen Bauzeit und Energieeffizienz ist auch die Nachhaltigkeit einzentraler Vorteil der Holzfertigbauweise. Holz ist ein nachwachsender Rohstoffmit einer sehr guten CO2-Bilanz. Am Ende ihrer Lebensdauer können Holzbautenproblemlos und umweltschonend rückgebaut werden. Zudem wirkt Holzfeuchtigkeitsregulierend und schafft zu jeder Jahreszeit ein optimalesRaumklima.WeberHaus - ein zuverlässiger Partner im ObjektbauWeberHaus, ein Familienunternehmen mit über 60 Jahren Erfahrung und mehr als40.000 realisierten Bauprojekten, ist ein verlässlicher Partner für denObjektbau. Dank modernster Technik entstehen millimetergenaue Konstruktionen,die individuell auf die Wünsche der Bauherren abgestimmt werden. Ob es sich umeine Wohnanlage, ein Konzept für Reihenhäuser oder ein Hotelprojekt handelt -WeberHaus bietet von der Planung über die Ausführung bis hin zurschlüsselfertigen Übergabe alle Leistungen aus einer Hand. Zudem bietet dasUnternehmen eine Festpreisgarantie, die für volle Kostentransparenz sorgt, sowieeine Terminsicherheit, sodass Bauherren fest mit der fristgerechtenFertigstellung rechnen können. WeberHaus Objektbau setzt auf einepartnerschaftliche Zusammenarbeit. Das erfahrene Experten-Team begleitetBauherren durch alle Phasen des Projekts und bietet umfassende Beratung zuFördermöglichkeiten, Finanzierungsmodellen und Baukostenoptimierung.