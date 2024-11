Bertelsmann steigert Konzernumsatz nach neun Monaten 2024 in fortgesetzten Geschäften auf neuen Höchststand (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Umsatz in Höhe von 13,4 Mrd. Euro nach neun Monaten

- Organisches Umsatzwachstum von 3,1 Prozent

- Im laufenden Geschäftsjahr bereits 1,5 Mrd. Euro in Boost-Strategie investiert

- Ausblick Gesamtjahr 2024: "Gehen weiterhin von einem insgesamt positiven

Geschäftsverlauf aus."



Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann

wuchs dynamisch und verzeichnete nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2024

unter Berücksichtigung des Verkaufs des Customer-Experience-Unternehmens Majorel

an Teleperformance im Vorjahr einen neuen Umsatz-Höchststand.





Im Ausweis lag der Konzernumsatz von Bertelsmann in der Berichtsperiode bei 13,4Mrd. Euro (VJ: 14,6 Mrd. Euro) und damit um 8,4 Prozent unter dem Vorjahr. Grundhierfür war der Verkauf von Majorel im November 2023. Das organische Wachstumverbesserte sich auf 3,1 Prozent. Zu dem Wachstum trugen Penguin Random House,BMG, die Arvato Group, die Bertelsmann Education Group sowie BertelsmannInvestments bei.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Die Monate Januarbis September 2024 verliefen für uns insgesamt erfreulich. Wir wuchsen auseigener Kraft, insbesondere die Inhalte-, Dienstleistungs- und Bildungsgeschäftesowie die neuen Geschäfte von Bertelsmann Investments entwickelten sichdynamisch. Unsere Boost-Investitionen lagen allein in den vergangenen neunMonaten bei 1,5 Mrd. Euro. Bis Ende 2026 werden sie rund 8 Mrd. Euro erreichen.Unsere breite Aufstellung nach Geschäften und Regionen zahlt sich immer stärkeraus."Highlights aus den Divisionen:In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 lag der Zuschauer-Marktanteil der RTL Group in Deutschland in der werberelevanten Kernzielgruppe der 14- bis59-Jährigen bei 26,7 Prozent. Damit baute RTL Deutschland den Vorsprung zumprivaten Hauptwettbewerber ProSiebenSat1 auf 7,0 Prozentpunkte in der Zielgruppeaus. Die Streaming-Umsätze von RTL+ in Deutschland und Ungarn sowie M6+ inFrankreich wuchsen um 41 Prozent, getragen von der wachsenden Anzahl anAbonnements und höheren Umsätzen pro Abonnement. Ende September 2024 zählte dieRTL Group 6,5 Millionen zahlende Abonnenten für ihre Streaming-Dienste, ein Plusvon 23 Prozent gegenüber Ende September des Vorjahres. Bei Fremantle schritt dieIntegration der neu erworbenen Asacha Media Group und Beach House Pictures indas globale Fremantle-Netzwerk weiter gut voran.Penguin Random House verzeichnete zahlreiche Verlagserfolge in verschiedenenKategorien. Zu den meistverkauften Titeln nach neun Monaten 2024 gehörte "FunnyStory" von Emily Henry. James Clears "1%-Methode" setzte den Erfolg von 2023