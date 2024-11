Null Bock auf Netto Null - Deutsche Banken und Versicherer kommen völkerrechtlichen Verpflichtungen und Zielen des Pariser Klimaabkommens nicht ausreichend nach und gefährden Klimaziele

Berlin (ots) - Anlässlich der seit dem 11. November laufenden UN-Klimakonferenz

COP 29 in Baku veröffentlicht die Berliner NGO Facing Finance

(http://www.facing-finance.org) die 100-seitige Studie " Highway zur Klimahölle

(https://www.facing-finance.org/files/2024/11/Highway_zur_KlimahoXXlle_fd.pdf)

". Die unabhängige Analyse zeigt, ob bzw. wie 20 ausgewählte deutsche

Finanzdienstleister den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft mitgestalten und

wie sie den Zielen und Verpflichtungen des Pariser Klimaabkommens nachkommen,

welches ein Umlenken der Finanzströme zu Gunsten erneuerbarer Energien

festschreibt.



Die Studie stellt die Frage: Tragen deutsche Finanzinstitute mit ihren

Finanzierungsaktivitäten zur notwendigen Dekarbonisierung bei, weg von fossilen

Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien?





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Antwort: Nein, mehr als 85% der Finanzierungen (152 Mrd. USD) von den in dieserStudie untersuchten 20 in Deutschland aktiven Finanzinstituten gingen zwischen2016 und 2023 immer noch an Unternehmen, deren Geschäftsmodelle im SektorStromerzeugung und Energieversorgung auf fossilen Energieträgern basieren.Während im Jahr 2016 noch 90,8 % der Finanzierungen des Energiesektors infossile Energie flossen, sank der Wert im Jahr 2023 auf 81,4 %. Gleichzeitigverdoppelte sich der Anteil der Finanzierungen erneuerbarer Energie von 9,2 %auf 18,6 %. Beides zusammen liegt aber weit unter den Anforderungen zurErreichung der Klimaziele bis 2030.Ähnliche Größenordnungen finden sich auch für den Bereich derBeteiligungen/Investitionen. Durchschnittlich 86% der Investitionen in Aktienund Anleihen (2016 und August 2024) der ausgewählten Finanzinstitute flossen inUnternehmen der fossilen Energiebranche, während durchschnittlich nur knapp 14 %in Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien investiert wurden.Wie die Finanzdienstleister abschneiden: Die Deutsche Bank gewährte imUntersuchungszeitraum 2016 - 2023 Unternehmen im Bereich der fossilenBrennstoffe die umfangreichsten Kredite. Sie hat nach Abschluss des PariserKlimaabkommens im Zeitraum 2016 bis 2023 Finanzierungen in einer Größenordnungvon fast 70 Milliarden $ im Sektor fossile Energie vorgenommen. Aber auch dieING Group, die Commerzbank, UniCredit, BayernLB, DZ Bank und LBBW finanziertendie fossile Branche umfangreich. Allein die Deutsche Bank, ING, die Commerzbankund UniCredit haben im Untersuchungszeitraum über 92 % (ca. 140 Mrd. USD) derKredite und Dienstleistungen zur Kreditsicherung im Sektor fossile Energie zuverantworten. Die BayernLB, die Commerzbank, die ING Group und die UniCredithaben aber begonnen, ihre Finanzierungen schrittweise von fossilen Brennstoffen