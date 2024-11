NORMA-Eigenmarken tragen ab sofort das Herkunftszeichen "Gutes aus Deutscher Landwirtschaft" / Entscheidender Schritt für mehr Transparenz und die Stärkung regionaler Partnerschaften (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die Herkunft der Produkte in den NORMA-Regalen spielt für den

fränkischen Lebensmittel-Händler seit jeher eine entscheidende Rolle. Gerade bei

den Discount-Eigenmarken wird nicht nur dank der strengen Einkaufsrichtlinien

auf Tierwohl oder Umwelt geachtet, auch auf die regionale Erzeugung wird

bevorzugt gesetzt. Dies unterstreicht auch das Herkunftszeichen "Gutes aus

Deutscher Landwirtschaft" des Zentrale Koordination Handel-Landwirtschaft e. V.,

das ab sofort auch bei NORMA im Einsatz ist. Es macht die Bemühungen rund um die

Stärkung der Partnerschaften mit regionalen Erzeugern für Kundinnen und Kunden

transparent sichtbar und unterstützt so bei ihrer Kaufentscheidung. Getreu des

Unternehmensmottos "Mehr fürs Geld" bietet NORMA also nicht nur beste Preise,

sondern auch ein Mehr an Regionalität, Verbundenheit zur Heimat und Qualität.



Garantiert hierzulande hergestellt







bereit, die strengen Kriterien des Vereins zu erfüllen. Dafür muss die gesamte

Wertschöpfungskette in Deutschland erfolgen. Gerade am Beispiel von

Fleischprodukten wird das deutlich: Die Tiere werden in der Bundesrepublik

geboren und aufgezogen. Weiterhin müssen Schlachtung, Zerlegung und Verarbeitung

in Deutschland stattfinden, um das Siegel zu erhalten. Analog gelten die

Kriterien für weitere Produkte, wie etwa Obst und Gemüse. NORMA geht damit einen

wichtigen Schritt für eine bewusste Stärkung der heimischen Wirtschaft und

verkürzte Transportwege.



Über NORMA:



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,

Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am

Markt.



Pressekontakt:



Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

mailto:k.heck@norma-online.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/5907466

OTS: NORMA





