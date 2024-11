IDEXX erweitert das Testmenü für die Catalyst-Plattform, um Tierärzte weltweit bei der Diagnose von Pankreatitis zu unterstützen

Westbrook, Maine (ots/PRNewswire) - Die Einführung des Catalyst® Pancreatic

Lipase Tests, ein weiteres Beispiel der 'Technology for Life'-Strategie von

IDEXX, liefert Tierärzten/innen direkt in der Praxis quantitative Ergebnisse in

weniger als zehn Minuten



IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ: IDXX), ein weltweit führender Anbieter von

Innovationen im Bereich der Tiergesundheit, gibt die Einführung des Catalyst®

Pancreatic Lipase Tests bekannt, einer Lösung mit einem Testplättchen für Proben

sowohl von Hunden als auch von Katzen, bei denen ein Verdacht auf Pankreatitis

besteht. Mit dem innovativen Load-and-Go-Workflow der Catalyst-Analysegeräte

kann der Test ganz einfach zusammen mit Blutchemieprofilen durchgeführt werden,

was zu einer schnelleren Diagnose und erfolgreicheren Behandlung führt. Der

Catalyst Pancreatic Lipase Test ist derzeit für IDEXX-Kunden in Deutschland

verfügbar.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu IDEXX Laboratories! Short 461,22€ 3,50 × 11,35 Zum Produkt Long 391,94€ 0,36 × 11,13 Zum Produkt