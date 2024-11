Verkaufsgerüchte bringen Essenslieferanten zum Kochen!

Der Aktienkurs stieg in der Folge um 20 Prozent auf 13,55 Euro und bewegte sich damit wieder in Richtung der September-Hochs bei rund 14 Euro, nachdem die Papiere in den letzten Wochen eine Phase der Schwäche durchlebt hatten.

Verkauf könnte kurz bevorstehen

Laut einem Bericht des Wall Street Journals vom Dienstag, könnte der Verkauf von Grubhub kurz bevorstehen. Dies hat die Anleger positiv gestimmt, da der Schritt eine strategische Neuorientierung von Just Eat Takeaway signalisieren könnte.

Das US-Geschäft Grubhub solle zu einem Unternehmenswert von 650 Millionen Dollar (611 Mio Euro) an den Lieferdienst Wonder gehen, teilte Just Eat Takeaway dann selbst zur Wochenmitte in Amsterdam mit. Der Abschluss wird im ersten Quartal 2025 erwartet.

Möglicher Käufer von Grubhub könnte das Unternehmen Wonder sein, das 2018 vom ehemaligen Walmart-Manager Marc Lore gegründet wurde. Wonder ist ein relativ neuer Akteur auf dem Markt, hat jedoch bereits ein starkes Wachstum erzielt. Laut PitchBook wurde das Unternehmen zuletzt im Jahr 2022 auf rund 3,9 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Just Eat Takeaway hatte Grubhub im Jahr 2021 für 7,3 Milliarden US-Dollar übernommen und verfolgt seitdem eine Umstrukturierung seiner US-Geschäfte. Bereits im April 2022 hatte Just Eat Takeaway bekannt gegeben, dass es Grubhub in Zukunft veräußern könnte.

Die Analysten von JPMorgan sprachen von einem sehr zu begrüßenden Schritt. Just Eat sei auf gutem Weg, zu einem eher defensiver aufgestellten Unternehmen mit solidem Umsatzwachstum und steigenden Margen zu werden.

Fazit

Insgesamt könnte der Verkauf von Grubhub für Just Eat Takeaway ein wichtiger Schritt sein, um die Unternehmensstrategie neu auszurichten und die Position auf dem heimischen Markt zu stärken.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,84 % und einem Kurs von 13,15EUR auf Tradegate (13. November 2024, 12:09 Uhr) gehandelt.