Aktie vorbörslich gefragt Dritter Quartalsgewinn in Folge – Spotify stürmt auf neues Allzeithoch Der Streaming-Riese überzeugt Spotify mit einem überraschend positiven Ausblick für das vierte Quartal. Kostensenkungen und Preiserhöhungen lassen die Gewinne sprudeln. An der Börse kommt das gut an – plus 6 Prozent.