Ringmetall: Marktposition weiter ausgebaut

Dabei treibe das Unternehmen den stetigen Ausbau der Marktposition mit weiteren Akquisitionen voran, im Oktober und November seien bereits zwei Zukäufe gelungen. Während der polnische Liner-Hersteller Peak Packaging Poland einen Jahresumsatz von ca. 8 Mio. Euro bei einer im Vergleich zu Ringmetall überdurchschnittlichen EBITDA-Marge beisteuere, befinde sich der zweite Zukauf FIB Beer Systems BV – bei Erlösen in derselben Höhe – geschäftlich in einer Sondersituation, dürfte also kurzfristig noch keinen positiven Ergebnisbeitrag leisten. Der damit vollzogene Einstieg in den Markt mit Biertanks biete aber hohe Synergien zum Bestandsgeschäft mit Tank-Inlinern, außerdem biete der Markt noch ein hohes Entwicklungspotenzial.

Damit könne Ringmetall dank der Robustheit und der Cashflow-Stärke des Geschäftsmodells die Buy-and-Build-Strategie weiter konsequent umsetzen. Die Analysten hatten weitere Übernahmen bereits hypothetisch einkalkuliert, so dass sich der diesbezügliche Anpassungsbedarf in ihrem Modell im kleineren Rahmen bewegt habe. Zugleich haben sie aber die organischen Wachstumsraten für dieses und nächstes Jahr wegen der sich verstärkenden rezessiven Tendenzen abgesenkt.

Insgesamt habe sich ihr Kursziel damit leicht, von 6,10 auf 5,70 Euro, reduziert. Das signalisiere, ebenso wie das geschätzte KGV25 von 9,4, eine deutliche Unterbewertung. Die Analysten sehen angesichts der konsequent und erfolgreich fortgesetzten Expansion des Ringmetall-Konzerns ein hohes Erholungspotenzial für die Aktie, das sich spätestens dann entfalten sollte, wenn sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen wieder zumindest etwas verbessern, und bestätigen ihr Urteil „Buy“.

Die Ringmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 3,04EUR auf Tradegate (13. November 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 5,70 Euro