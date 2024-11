AKTIE IM FOKUS Aktienrückkauf macht RWE-Erholung Dampf Eine "neue Ära in der Mittelverwendung" von RWE ist am Mittwoch an der Börse üppig honoriert worden. So nannte der Goldman-Sachs-Experte Alberto Gandolfi den vom Versorger im Rahmen des Quartalsberichts angekündigten Rückkauf eigener Aktien im …