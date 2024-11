APONTIS PHARMA AG (von Montega AG): Verkaufen (zuvor: Halten)

Unternehmen: APONTIS PHARMA AG

ISIN: DE000A3CMGM5



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Verkaufen (zuvor: Halten) seit: 13.11.2024

Kursziel: 10,00 EUR (zuvor: 16,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Neue Vertriebsstrategie greift langsamer als erwartet - Umsatzprognose bei konstantem EBITDA gesenkt



Die APONTIS PHARMA AG hat am vergangenen Donnerstag die Zahlen für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht, die insgesamt hinter unseren Erwartungen zurückblieben. Hauptursache hierfür war die schwächere Entwicklung im Bereich Single Pill, die den Vorstand veranlasste, die Umsatzprognose um 2 Mio. EUR auf 48,7 Mio. EUR (zuvor: 50,7 Mio. EUR) zu senken.

Treiber für das Umsatzwachstum von 83% yoy auf 13,2 Mio. EUR im vergangenen Quartal war das Kooperationsgeschäft, das dank der neuen Vertriebsvereinbarung mit Novartis für Enerzair und Atectura einen deutlichen Umsatzsprung verzeichnete (+121,1% yoy). Auch das Single-Pill-Geschäft konnte mit einem Zuwachs von 65,2% yoy auf 8,3 Mio. EUR eine deutliche Umsatzsteigerung verbuchen, blieb jedoch hinter den Vorquartalen und unserer Erwartung zurück (9,5 Mio. EUR). Wir hatten berücksichtigt, dass APONTIS in H1 vorübergehend von Lieferengpässen eines Wettbewerbers bei Tonotec profitiert hatte, waren jedoch von einer stärkeren Entwicklung im übrigen Portfolio ausgegangen. Bereinigt um die Effekte von Tonotec und Atorimib verzeichnete das übrige Single-Pill-Portfolio eine stagnierende Umsatzentwicklung, was im Hinblick auf die neue Vertriebsstrategie enttäuschend ist. Entsprechend hat das Unternehmen die Erwartungen für diesen Geschäftsbereich gesenkt, jedoch im Conference Call betont, dass die Anlaufkurve einer neuen Strategie schwer vorhersehbar ist und daher lediglich von einer verzögerten Umsatzentwicklung ausgegangen wird.



Das EBITDA lag im dritten Quartal mit 0,5 Mio. EUR erwartungsgemäß unter den Vorquartalen (Q1/24: 1,0 Mio. EUR, Q2/24: 1,1 Mio. EUR), da wie angekündigt verstärkt in das Marketing zur Unterstützung der neuen Vertriebsstrategie investiert wurde. Der geringer als erwartete Umsatz verhinderte jedoch das Erreichen unserer EBITDA-Prognose (0,7 Mio. EUR) und dürfte laut Guidance auch im vierten Quartal auf einem ähnlichen Niveau bleiben. Die hierin implizierte Steigerung der Profitabilität in Q4 halten wir aufgrund der reduzierten Marketingaktivitäten für erreichbar. Allerdings wird das von uns ursprünglich geplante deutliche Übertreffen der Ergebnisprognose eine Herausforderung darstellen. Wir haben unsere Schätzungen für das laufende Jahr entsprechend gesenkt und das Single-Pill-Wachstum aus gegebenem Anlass für 2025 ff. konservativer modelliert, um den flacher als erwarteten Verlauf des übrigen SinglePill-Portfolios zu berücksichtigen.



Fazit: Die verzögerte Umsatzentwicklung der neuen Vertriebsstrategie ist nachvollziehbar, bleibt jedoch eine gewisse Enttäuschung, da der Beweis der Wirksamkeit weiterhin aussteht. Entsprechend hat sich aus unserer Sicht das Risikoprofil des Investment Case leicht verschlechtert, was wir neben den reduzierten Prognosen auch durch eine Erhöhung des Betas von 1,4 auf 1,6 berücksichtigen. Zwar besteht zum neuen DCF-Wert von 11,86 EUR weiterhin ein Upside, jedoch halten wir es angesichts der voraussichtlich deutlich eingeschränkten Fungibilität der Aktie für unwahrscheinlich, dass dieses Niveau in naher Zukunft erreicht wird. Wir reduzieren unser Kursziel entsprechend auf 10,00 EUR und empfehlen institutionellen Anlegern, die erhebliche Einschränkungen in der Liquidität und Handelbarkeit nicht tolerieren können, die Aktien anzudienen. Dies gilt auch im Hinblick auf die stark eingeschränkten juristischen Möglichkeiten für Aktionäre von im Freiverkehr notierten Unternehmen im Zusammenhang mit einem möglichen Delisting.



2029177 13.11.2024 CET/CEST



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur APONTIS PHARMA Aktie Die APONTIS PHARMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 9,72 auf Tradegate (13. November 2024, 11:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der APONTIS PHARMA Aktie um +0,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,17 %. Die Marktkapitalisierung von APONTIS PHARMA bezifferte sich zuletzt auf 82,79 Mio.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 16,000Euro was eine Bandbreite von +2,88 %/+64,61 % bedeutet.



Rating: Verkaufen

Analyst:

Kursziel: 10,00 Euro