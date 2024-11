Verkaufspreis fiel zuletzt bei jeder 2. Immobilie niedriger aus als erwartet

Nürnberg (ots) - Eine repräsentative Umfrage von immowelt zeigt:



- Faktor Energieverbrauch: Bei 3 von 4 Immobilien, die in den letzten 12 Monaten

von privaten Eigentümern verkauft wurden, hatte die schlechte Energieeffizienz

einen Einfluss auf den Verkauf

- In 25,3 Prozent der Fälle wurde vor dem Verkauf saniert - in 52,6 Prozent

wollten die Eigentümer nicht sanieren

- Preisdämpfer: Bei der Hälfte der Transaktionen fiel der Verkaufspreis

niedriger aus als erwartet

- Eigentümer, die in den nächsten 12 Monaten verkaufen wollen, sind zu 77,9

Prozent bereit, aufgrund schlechter Energiebilanz Preisnachlässe zu gewähren



Der energetische Zustand spielt beim Verkauf einer Immobilie eine zunehmend

wichtige Rolle: Bei 3 von 4 Immobilien (77,9 Prozent), die innerhalb der letzten

12 Monate von Privateigentümern verkauft wurden, hatte die Energieeffizienz

einen Einfluss. Bei schlechtem energetischem Zustand müssen Verkäufer häufig

Zugeständnisse beim Preis machen: Bei rund jeder 2. innerhalb der letzten 12

Monate verkauften Wohnimmobilie fiel der Abschlusspreis aufgrund des

energetischen Zustands niedriger aus als erwartet. Das ist das Ergebnis einer

repräsentativen Umfrage von immowelt.







gewonnen: Interessenten gehen nicht ausschließlich nach Lage, Größe und

Ausstattung eines Objekts, sondern schauen mittlerweile auch beim Energieausweis

genau hin", sagt Piet Derriks, Geschäftsführer von immowelt. "Alte und

unsanierte Häuser und Wohnungen haben meist höhere Betriebskosten und Abstriche

beim Wohnkomfort: Durch fehlende Dämmung und alte Fenster droht im Winter

Wärmeverlust, im Sommer heizen sich die Räume stark auf."



Bei 3 von 4 Immobilien: Energieeffizienz beeinflusst Verkauf



Der energetische Zustand vieler zum Kauf angebotener Bestandsimmobilien ist

nicht ausreichend (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkon

takt/2024/sanierungsfall-deutschland-jede-3-angebotene-immobilie-hat-energieeffi

zienzklasse-schlechter-als-e/) . In rund der Hälfte (52,6 Prozent) der innerhalb

der vergangenen 12 Monate verkauften Wohnimmobilien, war es um den energetischen

Zustand schlecht bestellt, aber der Eigner nicht willens oder finanziell in der

Lage, eine Sanierung durchzuführen. In einem Viertel der Fälle (25,3 Prozent)

wurde vor dem Kauf eine Sanierung durchgeführt: Die Verkäufer mussten zunächst

die Energieeffizienz verbessern, bevor der Verkauf zustande kam.



Die Energiebilanz ist mittlerweile ein zentraler Faktor für den Wert einer

Immobilie. In 49,5 Prozent der Fälle, in denen Verkäufer innerhalb der Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Die Relevanz des Energieverbrauchs hat beim Immobilienverkauf an Bedeutunggewonnen: Interessenten gehen nicht ausschließlich nach Lage, Größe undAusstattung eines Objekts, sondern schauen mittlerweile auch beim Energieausweisgenau hin", sagt Piet Derriks, Geschäftsführer von immowelt. "Alte undunsanierte Häuser und Wohnungen haben meist höhere Betriebskosten und Abstrichebeim Wohnkomfort: Durch fehlende Dämmung und alte Fenster droht im WinterWärmeverlust, im Sommer heizen sich die Räume stark auf."Bei 3 von 4 Immobilien: Energieeffizienz beeinflusst VerkaufDer energetische Zustand vieler zum Kauf angebotener Bestandsimmobilien istnicht ausreichend (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/2024/sanierungsfall-deutschland-jede-3-angebotene-immobilie-hat-energieeffizienzklasse-schlechter-als-e/) . In rund der Hälfte (52,6 Prozent) der innerhalbder vergangenen 12 Monate verkauften Wohnimmobilien, war es um den energetischenZustand schlecht bestellt, aber der Eigner nicht willens oder finanziell in derLage, eine Sanierung durchzuführen. In einem Viertel der Fälle (25,3 Prozent)wurde vor dem Kauf eine Sanierung durchgeführt: Die Verkäufer mussten zunächstdie Energieeffizienz verbessern, bevor der Verkauf zustande kam.Die Energiebilanz ist mittlerweile ein zentraler Faktor für den Wert einerImmobilie. In 49,5 Prozent der Fälle, in denen Verkäufer innerhalb der