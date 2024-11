Tote und Verletzte nach israelischem Angriff nahe Beirut

BEIRUT (dpa-AFX) - Israels Luftwaffe hat ein Gebäude südlich der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen und nach offiziellen libanesischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet und 15 weitere verletzt. Bei dem Angriff im Vorort Alaj wurden mehrere Stockwerke eines Wohnhauses stark beschädigt, wie auf Bildern der Gegend zu sehen war. Laut Anwohnern bombardierte Israels Armee das Gebäude gegen 4.00 Uhr früh.

Anwohner sagten, sie hätten aus Angst vor weiteren Angriffen die Nacht im Freien verbracht. "In diesen Tagen muss man wissen, wen man als Nachbar hat", sagte ein Anwohner der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf radikale Hisbollah-Mitglieder, die in den vergangenen Jahren Wohnungen in der Gegend gekauft haben sollen.

Israels Armee teilte mit, sie habe in den als Dahija bekannten Vororten "Waffenlager und Kommandozentren" der Hisbollah-Miliz angegriffen. Am Morgen forderte Israels Armee Anwohner vor weiteren Attacken in den südlichen Vororten erneut zur Evakuierung auf.

Die Hisbollah erklärte, Israels Bodentruppen hätten sich aus den meisten Dörfern im Süden des Libanons und bis hinter die Grenze zurückgezogen./jot/DP/mis