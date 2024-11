An diesem Tag könnte die Trump-Rallye enden

Und weiter: "Wir bekräftigen unsere Ansicht, dass Anleger eine Rallye nach den Wahlen taktisch ausblenden sollten, sollte der S&P 500 unser Ziel von 6.100 Punkten zum Jahresende überschreiten, was in etwa einer Indexbewegung von plus 5 Prozent seit dem Wahltag entspricht."

Bei den derzeitigen Aktienkursen gebe es "wenig Spielraum für zusätzliche negative Auswirkungen von Zöllen und/oder höheren Zinsen in Verbindung mit Defizitsorgen, insbesondere vor dem Hintergrund einer euphorischen Stimmung", schreibt Scott Chronert, US-Aktienstratege bei Citi, in einer Notiz.

London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+!

Wie Barron's hervorhebt, neigen Jahre, die so stark beginnen wie 2024, dazu, gut zu enden. Gemessen an historischen Durchschnittswerten sieht dieser Bullenmarkt noch nicht allzu alt aus, so dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Märkte bis zum Ende des Jahres weiterhin gut abschneiden werden.

Es besteht allerdings die Sorge, dass der Aufschwung überzogen ist. Zölle, instabile Beziehungen zu wichtigen Handelspartnern und die Wahrscheinlichkeit weniger Zinssenkungen sind allesamt besorgniserregend für das Wachstum, selbst wenn das Potenzial für niedrigere Steuern und weniger Regulierung vorhanden ist.

"Unsere größte anekdotische Sorge ist, dass die Anzahl der Makro- oder Cross-Asset-Investoren, die zuvor vorsichtig gegenüber Aktien waren, jetzt fast durchweg positiv sind", kommentiert Adam Parker, Präsident von Trivariate Research. "Wir sind einigermaßen zuversichtlich, dass es klug ist, das Gegenteil von dem zu tun, was der Konsens ist."

Sollten Anleger also ihr Geld vor dem Machtwechsel vom Tisch nehmen? "Es würde uns nicht überraschen, wenn es im Januar zu einer scharfen Rotation käme und sich in den nächsten Wochen vielleicht sogar ein Konsens herausbilden würde, [Trumps] Amtseinführung zu verkaufen", so Parker weiter.

Die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten wird traditionsgemäß am 20. Januar abgehalten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6289,88 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer