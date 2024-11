ANALYSE Jefferies wird optimistischer für Chemiebranche - BASF ein Kauf In der zuletzt teils arg gebeutelten Chemiebranche stehen die Zeichen laut Einschätzung des Investmenthauses Jefferies insgesamt auf Erholung. "Feeling alive in 25!", titelte Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse. In die Branche …