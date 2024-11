Dogecoin-Trader wollen den 1-US-Dollar sehen!

Dogecoin (DOGE) verzeichnete im Wochenverlauf einen beeindruckenden Anstieg von 90 Prozent, getrieben von optimistischer Spekulation auf ein Kursziel von 1 US-Dollar. Am Dienstagmorgen stieg DOGE erstmals seit Mai 2021 über die Marke von 41 Cent. Anleger erzielten allein in der vergangenen Woche Renditen von über 150 Prozent und der Token hat sich in den letzten 30 Tagen fast verdreifacht – befeuert von einem Aufschwung im Marktinteresse.

Der Hauptimpuls für den aktuellen Hype rund um Dogecoin kommt von Tech-Unternehmer Elon Musk, der nun im Rahmen der geplanten "Department of Government Efficiency", kurz "D.O.G.E.", unter der Trump-Administration tätig ist. Diese ungewöhnliche politische Entwicklung hat sowohl Krypto-Enthusiasten als auch Trader auf breiter Ebene in Aufregung versetzt. Musks Rolle in dieser Initiative wird als Unterstützung für Dogecoin interpretiert, was die Aufmerksamkeit auf den Token noch verstärkt. Viele spekulieren, dass DOGE bald ein fester Begriff in Politik und Finanzwelt werden könnte, was dem Token zusätzliche Reichweite verschaffen dürfte.

Dogecoin auf Platz 6 - vor XRP und USDC

In den letzten Handelstagen überholte DOGE sogar XRP und USDC und erreichte eine Marktkapitalisierung von über 32 Milliarden US-Dollar. Aktuell liegt der Dogecoin damit auf Platz 6 im Krypto-Rennen. Auf Tagessicht liegt der Altcoin aktuell 8 Prozent im Minus bei 0,378 US-Dollar, was auf Gewinnmitnahme hindeutet.

Der meme-inspirierte Token, der 2021 für seine humoristischen Ursprünge bekannt wurde, hat sich seitdem zu einem ernstzunehmenden Player in der Krypto-Welt entwickelt. Ein neues Kursziel von 1 Dollar – ein Wert, der lange als schwer erreichbares Ziel für DOGE galt – hat unter Marktbeobachtern an Fahrt gewonnen, gestützt von der Hoffnung, dass damit eine neue Welle des "DOGE zu 1 US-Dollar"-Hypes ausgelöst werden könnte, wie zuletzt im Bullenmarkt von 2021.

Dogecoin-ETF möglich?

Dogecoins jüngste Kursgewinne spiegeln einen breiteren Trend wider, der auch andere meme-inspirierte Assets betrifft. Dazu kommt die Zulassung mehrerer Spot-ETFs für Bitcoin und Ethereum. Viele vermuten, dass auch Dogecoin bald in traditionellen Finanzprodukten eine Rolle spielen könnte. Bloomberg-Analyst Eric Balchunas prognostiziert, dass der popkulturelle Reiz von Dogecoin den Token möglicherweise sogar in die ETF-Welt führen könnte: "Die ETF-Industrie ist bekannt dafür, vieles auszuprobieren. Es würde mich nicht überraschen, wenn DOGE bald an der Reihe ist."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

