Aktien Europa Wenig verändert - Just Eat mit Kurssprung Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Mittwoch nach den deutlichen Verlusten am Vortag gefangen. Am späten Vormittag traten die Kurse mehr oder minder auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte mit 4.747,60 Punkte kaum …