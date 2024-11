mediaire treibt den Wandel der Radiologie durch KI voran und sichert sich EUR12 Millionen für internationales Wachstum

Berlin und Paris (ots/PRNewswire) - Generative KI sorgt in zahlreichen Branchen

für einen Hype, steckt aber oft noch in den Kinderschuhen. KI in der Radiologie

dagegen ist alles andere als eine Zukunftsvision. Der praktische Nutzen von

mediaires KI-Technologie zeigt sich bereits in über 350 Krankenhäusern und

radiologischen Praxen in ganz Europa. Das KI-Portfolio des Berliner Startups

verändert die Arbeitsweise von Radiolog:innen grundlegend. Mit diesem Erfolg

sicherte sich mediaire nun eine europäisch besetzte Finanzierungsrunde in Höhe

von EUR12 Millionen, angeführt von LBO France als Leadinvestor unter Beteiligung

von IBB Ventures und dem Schweizer Family Office Wille Finance. Die Finanzierung

unterstreicht die große Bedeutung praktikabler und validierter KI-Lösungen für

die klinische Praxis. Die bisherigen mediaire-Investoren HTGF, LIFTT und Gateway

Ventures beteiligten sich ebenfalls an der überzeichneten Runde.



mediaire's KI-Lösungen werden nahtlos in die diagnostische Praxis integriert,

entlasten Radiolog:innen von routinemäßigen Aufgaben und verbessern die

diagnostischen Ergebnisse für Patient:innen. Dank der jüngsten

Finanzierungsrunde wird mediaire sein KI-Portfolio in der

Magnetresonanztomographie (MRT) über die bisherigen Anwendungsbereiche in der

KI-gestützten radiologischen Gehirn-, Prostata- und Knie-Diagnostik hinaus

erweitern. Mit diesem nächsten Innovationsschritt können weitere KI-Lösungen

entwickelt werden, die künftig weltweit eine höhere diagnostische Präzision und

Effizienz ermöglichen sollen. Die Finanzierung stellt somit einen wichtigen

Meilenstein für das Wachstum des Unternehmens dar.





