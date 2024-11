Europäisches Sendungsvolumen wird im diesjährigen Jahresendgeschäft mit 6,2 Milliarden Sendungen einen Höchststand nach der Pandemie erreichen (FOTO)

Frankfurt a.M. (ots) -



- Unabhängige Studie prognostiziert einen Anstieg des Volumens für den Kurier-

und Expresspaketmarkt von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

- Deutschlands Anteil am gesamten europäischen Sendungsvolumen beträgt im

Zeitraum Oktober bis Dezember 17,4 Prozent

- Erwartetes Volumen der Black Friday-Sendungen steigt in Deutschland um 7,5

Prozent



Federal Express Corporation, das weltweit größte Express-Transportunternehmen,

hat eine Studie zum erwarteten Paketvolumen im diesjährigen europäischen

Jahresendgeschäft veröffentlicht. Danach werden die Paketdienstleister zwischen

Oktober und Dezember 2024 insgesamt rund 1,1 Milliarden Sendungen in Deutschland

transportieren. In Europa wird das Volumen insgesamt bei 6,2 Milliarden

Sendungen liegen. Das entspricht einem Anstieg von 9 Prozent im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum.





Die unabhängige, von Effigy Consulting durchgeführte Studie hat eine Kurier-,Express- und Paketdatenbank mit 500.000 Datenpunkten und mehr als 300Transportdienstleistern in 41 Ländern analysiert. Die Studie zeigt einedeutliche Zunahme bei den transportierten Sendungen in Europa: imJahresendgeschäft 2023 waren es 5,7 Milliarden.Die rund 1,1 Milliarden Pakete in Deutschland bedeuten eine Steigerung von 5,3Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Deutschland hat damit einen Anteilvon 17,4 Prozent am gesamten europäischen Sendungsvolumen im Zeitraum Oktoberbis Dezember. Es ist gemäß Studie der Markt mit dem zweitgrößten Volumen,gefolgt von Frankreich mit 524 Millionen Sendungen (8,4 Prozent des europäischenVolumens). Das höchste Volumen mit 1,3 Milliarden Sendungen wird für dasVereinigte Königreich erwartet. Das entspricht einem Anteil von 21 Prozent ameuropäischen Volumen im diesjährigen Jahresendgeschäft.Das Wachstum in Europa wird durch einen Anstieg des Online-Handelsvorangetrieben: Fast 70 Prozent beziehungsweise 4,2 Milliarden Sendungenentfallen auf das B2C-Segment. Das Jahresendgeschäft, zu dem auch der BlackFriday und die Vorweihnachtszeit gehören, ist eine besondere Zeit füreuropäische Einzelhändler und Hersteller. Etwa 30 Prozent des Sendungsvolumensim Jahr 2023 wurden in den letzten drei Monaten des Jahres transportiert. Dasunterstreicht die Bedeutung des so genannten "goldenen Quartals", in dem dasSendungsvolumen sieben Prozentpunkte über dem Durchschnitt der drei anderenQuartale lag.Während des diesjährigen Jahresendgeschäfts in Deutschland werden B2C-Sendungenlaut der Studie 64,6 Prozent des Volumens ausmachen. Im Vergleich zumVorjahreszeitraum steigt das B2C-Volumen damit um 6,9 Prozent. Für B2B-Sendungenwird ein Anteil von 21,4 Prozent am Gesamtvolumen erwartet, was einem Anstieg