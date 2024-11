High Tide gibt den Abschluss der letzten Tranche der nachrangigen Schuldenfazilität in Höhe von 15 Mio. $ bekannt

CALGARY, AB, 13. November 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die letzte Tranche (wie hierin definiert) seiner zuvor angekündigten nachrangigen Kreditfazilität in Form von nachrangig gesicherten Schuldverschreibungen des Unternehmens mit einem Nennwert von 1.000 $ (jeweils eine „Schuldverschreibung“) für einen Bruttoerlös von insgesamt 15 Millionen $ (die „Fazilität“) zu einem Preis von 900 $ pro Schuldverschreibung gemäß Zeichnungsverträgen mit unabhängigen institutionellen Kreditgebern (zusammen die „Kreditgeber“) abgeschlossen hat. Im Rahmen der letzten Tranche hat das Unternehmen 5.000 Schuldverschreibungen ausgegeben.

Die Schuldverschreibungen werden am 31. Juli 2029 fällig und werden mit einem festen Satz von 12 % pro Jahr auf die in Anspruch genommenen Beträge verzinst, der vierteljährlich zahlbar ist. Die Schuldverschreibungen unterliegen den Bedingungen eines Schuldverschreibungsvertrags zwischen dem Unternehmen und Olympia Trust Company in dessen Funktion als Treuhänder und Kreditsicherheitenverwalter. Das Unternehmen kann die Schuldverschreibungen jederzeit vor der Fälligkeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 60 Tagen und unter Zahlung bestimmter Vertragsstrafen ganz oder teilweise abbezahlen. Die Verpflichtungen des Unternehmens aus den Schuldverschreibungen werden durch allgemeine Sicherheits- und Garantievereinbarungen des Unternehmens und bestimmter Tochtergesellschaften des Unternehmens besichert und sind gegenüber den bestehenden vorrangigen Kreditgebern des Unternehmens zweitrangig.

Gemäß den Bedingungen der Zeichnungsverträge sollten die Schuldverschreibungen in zwei Tranchen in Anspruch genommen werden: (i) ein Kapitalbetrag in Höhe von 10.000.000 $, der bereits am 31. Juli 2024 in Anspruch genommen wurde, und (ii) ein Kapitalbetrag in Höhe von 5.000.000 $, der nun in Anspruch genommen wurde (die „letzte Tranche“).

