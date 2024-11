Vor wenigen Tagen konnte die kanadische Goldgesellschaft Lake Victoria Gold ( TSXV LVG / WKN A3E4WC ) einen langerwarteten Meilenstein erreichen. Wie man bekannt gab, genehmigte die Tanzanian Mining Commission den Übertrag der Abbaulizenz für das Imwelo-Goldprojekt an das Unternehmen und erneuerte deren Laufzeit um zehn Jahre bis 2035! Das nahmen die Analysten von Atrium Research zum Anlass, um ihr Rating „kaufen“ und das Kursziel von 0,45 CAD pro Aktie zu bekräftigen.

Nach Ansicht der Experten zementiert dies Lake Victoria’s langfristige Rechte auf das Imwelo Project und stellt einen entscheidenden Schritt in der Erfüllung der Wachstums- und Entwicklungsziele des Unternehmens in der Region Lake Victoria Goldfield dar. Trotz der Verzögerung ist Atrium begeistert von dieser Entwicklung, da das Unternehmen nun beginnen könne, seine Entwicklungspläne in die Tat umzusetzen. Dazu gehören demzufolge Exploration, Standortvorbereitungen sowie Entwicklungs- und Bauarbeiten. Angesichts dessen bekräftigen die Analysten ihr „Kauf“-Rating und das Kursziel von 0,45 CAD für die Aktie von Lake Victoria Gold.

Jetzt mehr erfahren:

Lake Victoria Gold: Analysten erwarten jetzt schnelle Fortschritte Richtung Goldproduktion

