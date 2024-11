Hellofresh machen März-Einbruch wett

Nun noch meine Rückmeldung zum Call des Q3 2024. Dort hat man deutlich machen wollen, dass es bei den Kochboxen einen Schwenk von der Akquise von möglichst vielen neuen Kunden u.a. um Marktanteile zu gewinnen, auf die Akquise besserer Kunden und insbesondere die verstärkte Monetarisierung der Bestandskunden gab bzw. geben wird. Hier dazu eine Folie für den Shift:Bei mir wurde mittlerweile auch das Bonusprogramm Hellofresh + gelauncht:Insgesamt wurde in diesem Call sehr wenig auf RTE eingegangen. Auch die Fragen der Analysten war dahingehend sehr zurückhaltend. Das Wachstum und insbesondere die Marge in dem Bereich war für mich enttäuschend. Hoffentlich kann zumindest das aktuelle Wachstum hier erstmal gehalten werden. Hilfreich wird sicherlich der Launch in Deutschland und vermutlich auch bald in UK.Hinsichtlich Marge ist man sehr zuversichtlich diese in 2025 deutlich steigern zu können:Ich persönlich halte dies für absolut realistisch! Hellofresh hat hier noch sehr viele Hebel, welche in oberer Folie dargestellt sind. Die Zuversicht zeigt sich auch, dass man sich in Zukunft verstärkt auf das AEBIT konzentrieren will. Dies ist sicher ein richtiger Schritt. Wenn man jetzt noch das A weg lässt, dann sollte das weiteres Vertrauen geben.Bei den Einsparungen macht man nun auch gleich den ersten Schritt. Man schließt nach der Eröffnung des neuen großen FC in Derby das FC in Nuneaton.https://x.com/ulf_huse/status/1851570526231122367Ich vermute, dass das dritte FC in Banbury wird dann wie Verden in Deutschland zum RTE Standort umgebaut. Somit arbeitet man in DACH und UK mit einem großen, hochautomatisierten FC im Bereich Kochboxen.Weiterhin interessant ist, dass es 2025 endlich wieder einen CMD gibt. Ich bin hier insbesondere gespannt, was man für neue Verticals angeht, welche zukünftigen Wachstumschancen man bei RTE sowie Tiernahrung sieht und wann man wieder Wachstum bei den Kochboxen erwartet. Für 2025 ist man bei den Kochboxen sehr vorsichtig und erwartet einen ähnlichen Umsatzrückgang wie 2024. Insgesamt versucht man wohl die Erwartungen an 2025 zu dämpfen, damit man wie im Q2 und Q3 2024 positiv überraschen kann. Ich vermute auch, dass man das Q4 sehr konservativ geguidet hat.Erfreulich ist, dass die Analysten ihre Meinung zu Hellofresh ändern. Insbesondere die deutliche Aufstufung von Diebel gibt der Aktie Aufwind. Diebel hat die Aktie auch in der Vergangenheit am meisten bewegt. Die Shorties, welche in den letzten Tagen sogar leicht aufgestockt haben, dürften langsam ins Schwitzen kommen.