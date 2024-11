Draup und The Josh Bersin Company veröffentlichen Bericht über die Auswirkungen von KI auf Arbeitnehmer, Fähigkeiten und Unternehmen

THE WOODLANDS, Texas, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Draup, eine führende Talentstrategieplattform, die multidimensionale Talentdaten zur Unterstützung von Talententscheidungen in Unternehmen liefert, und The Josh Bersin Company, ein vertrauenswürdiger Branchenberater für globale HR-Führungskräfte, haben sich zusammengetan und einen ausführlichen Bericht mit dem Titel „How Integrating AI with Human Skills is the On-Ramp to Flourishing in a Rapidly Evolving Job Landscape" (Warum die Verbindung von KI und menschlichen Fähigkeiten der Schlüssel zum Erfolg in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt ist) veröffentlicht. Der Bericht bietet Erkenntnisse in die Anpassung von Berufsrollen an eine KI-gesteuerte Landschaft und betont Strategien zur Integration von KI in bestehende Arbeitsabläufe, zur Steigerung der Produktivität und zur Förderung von Innovationen

In diesem umfassenden Bericht wird untersucht, wie die Integration von KI in verschiedene Unternehmensfunktionen (z. B. Softwareentwicklung, Personalwesen, Vertrieb, Finanzen) die Arbeitswelt verändern wird. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören die Messung des Einflusses von KI auf bestimmte Rollen, das Verständnis von aufkommenden und kritischen Fähigkeiten je nach Arbeitsaufwand sowie Empfehlungen für die Entwicklung von Fähigkeiten und organisatorische Veränderungen, um sich auf die Zukunft der Arbeit vorzubereiten „Diese Studie erklärt die enormen Möglichkeiten, die KI durch die Neugestaltung funktionaler Arbeitspraktiken bietet", sagte Josh Bersin, globaler Branchenanalyst und Geschäftsführer von The Josh Bersin Company. „Wenn Unternehmen auf die Verbindung von KI-Fähigkeiten mit menschlichem Fachwissen setzen, können sie wertorientierte Strategien entwickeln, die nachhaltiges Wachstum und einen transformativen Ansatz für die Personalplanung unterstützen."

Der Bericht unterstreicht auch, wie wichtig es ist, die sich entwickelnde Rolle der KI in Bereichen wie Soft Skills Management, kreative Arbeit und Kundenerfahrung zu verstehen. Jedes Kapitel befasst sich mit diesen Veränderungen und bietet Lesern umsetzbare Erkenntnisse in neu entstehende Qualifikationsanforderungen, sich verändernde Jobrollen im Finanzwesen und in der Lieferkette sowie in die Frage, wie die Personalabteilung die sichere Einführung von KI in Unternehmen vorantreiben kann.