Samsung meldet solides Q3 2024: High-End-Speicherchips und OLED treiben Wachstum

Samsung meldete ein starkes drittes Quartal 2024, angetrieben durch 7 % Umsatzwachstum und Innovationen in High-End-Produkten. Trotz Herausforderungen im Speicherchip-Segment konnte Samsung seine Marktposition durch neue Smartphone-Modelle und den Fokus auf margenstarke Technologien wie HBM und DDR5 weiter festigen. Der Ausblick auf das vierte Quartal zeigt ein moderates Wachstum im Halbleitergeschäft, während die Konsumentenelektronik und der PC-Bereich schwächeln könnten. Langfristig setzt Samsung auf Premiumprodukte, innovative Displaytechnologien und KI-optimierte Geräte. Analysten sehen ein erhebliches Gewinnpotenzial, während die Aktie derzeit als unterbewertet gilt.

Solides Wachstum im Q3: Neue Smartphones und High-End-Chips im Fokus

Samsung erzielte im dritten Quartal 2024 einen Umsatzanstieg um 7% auf 57,3 Mrd. USD, angetrieben durch die Einführung neuer Smartphone-Modelle und eine gesteigerte Nachfrage nach High-End-Speicherchips. Das Displaygeschäft verzeichnete einen Zuwachs von 5%, während die Speichersparte, trotz eines Umsatzanstiegs, leicht rückläufige Gewinne aufgrund von Einmalkosten und Wechselkurseinflüssen verzeichnete. Die Bruttomarge sank auf 11,6%, beeinflusst durch erhöhte Ausgaben für Forschung und Entwicklung und spezifische Kosten in der Speichersparte.

Q4-Ausblick: Schwache PC- und Mobilnachfrage, Fokus auf margenstarke Produkte

Für das vierte Quartal erwartet Samsung ein moderates Wachstum im Halbleitergeschäft, insbesondere bei Produkten für Künstliche Intelligenz und Serveranwendungen, wobei die Nachfrage im Mobil- und PC-Bereich voraussichtlich schwächer ausfallen könnte. Das Unternehmen plant, den Fokus auf margenstarke Produkte wie HBM (High Bandwidth Memory - Hochgeschwindigkeits-RAM) und DDR5 (RAM) zu legen. Im Displaybereich rechnet Samsung mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach OLED für Smartphones und den Automobilmarkt, während die Konsumentenelektroniksparte mit einem leichten Rückgang der Verkäufe rechnet.

Strategien für 2025: Samsung setzt auf High-Tech und Premiumprodukte

Im Ausblick auf 2025 plant Samsung, hochprofitable Produkte in den Bereichen Speichermodule und Serverlösungen in den Mittelpunkt zu rücken und Kapazitäten für fortschrittliche Fertigungstechnologien wie den 2-Nanometer-GAA-Prozess auszubauen. Die Nachfrage nach Server- und KI-Anwendungen soll weiterhin stark bleiben, während der PC-Markt aufgrund des Wechsels von Windows 10 eine verstärkte Nachfrage verzeichnen könnte. Samsung setzt zudem verstärkt auf Premiumprodukte mit integrierter KI und will durch neue, innovative Angebote zusätzliche Wachstumschancen erschließen.

OLED und QLED treiben Samsungs Wachstum im TV- und IT-Bereich

Im Bereich Consumer Electronics und Displays setzt Samsung auf die Weiterentwicklung seiner OLED-Technologien, die zunehmend für den Einsatz in KI-optimierten Geräten angepasst werden. Die TV-Sparte profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach QLED- und OLED-Bildschirmen, während die Entwicklung von IT-OLEDs für Tablets und Notebooks bis 2026 weiter vorangetrieben wird.

Spottbillige Bewertung? Warum Samsung langfristig Potenzial bietet

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinnanstieg um 20%. Das EV/EBITDA für 2026e liegt bei nur 4. Das ist nach meinen Bewertungsmaßstäben spottbillig, doch ich habe mich bislang noch nicht intensiv mit dem südkoreanischen Aktienmarkt beschäftigt, so dass ich die Bewertung leider nicht in ein passendes Verhältnis setzen kann.

Quartalsreigen: Alphabet, AMD, Microsoft, Meta, Eli Lilly, Linde, Amazon

Mehr Analysen zu den Quartalszahlen großer Unternehmen finden Sie hier: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/2243#ch6



Der Heibel-Ticker liefert Ihnen verständliche und fundierte Analysen zu den wichtigsten Entwicklungen der Börsenwelt. Jetzt reinklicken und noch mehr über die Zahlen von Alphabet, AMD, Microsoft, Meta, Eli Lilly, Samsung, Linde und Amazon erfahren.