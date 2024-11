Hohe Rüstungsnachfrage stützt Panzergetriebehersteller Renk

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern. Umsatz und operatives Ergebnis stiegen in den ersten neun Monaten, dabei lief es im vergangenen Jahresviertel für die Augsburger noch besser als am Markt gedacht. "Mit dem dritten Quartal haben wir unsere Position in einem wachsenden Markt weiter gefestigt und die Weichen für ein starkes Jahresergebnis gestellt", sagte Konzernchefin Susanne Wiegand zur Zahlenvorlage am Mittwoch. Zudem sitzt das Management auf einem rekordhohen Auftragsbestand von 4,8 Milliarden Euro. Das Management sieht sich auf dem Weg zu seinen Jahresprognosen - diese hält mancher Analyst allerdings für ambitioniert.

An der Börse schwankte der Kurs der im SDax notierten Aktie zwischen Gewinnen und Verluste. Zuletzt ging es um gut ein halbes Prozent nach oben. Seit seinem Börsengang im Februar hat Renk dort trotz der vielen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt weniger profitiert als Konkurrenten. So hat die Aktie vom bisherigen Rekordhoch bei knapp 40 Euro Anfang April rund die Hälfte eingebüßt. Aktuell liegt das Papier weniger als einen Euro über dem Schlusskurs zur Erstnotiz.