IAEA-Chef will mehr Einblick in iranisches Atomprogramm

BAKU (dpa-AFX) - Angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten will der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, um mehr Einblick in das iranische Atomprogramm kämpfen. "Mein Ziel ist es, dass der Iran mehr mit uns kooperiert und den Grad an Transparenz gewährt, den wir für notwendig halten. Denn obwohl die IAEA im Iran Inspektionen durchführt, sind wir eingeschränkt in dem, was wir tun", sagte Grossi in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur auf der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan.

Grossi will am Donnerstag in Teheran Gespräche mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian und Außenminister Abbas Araghtschi sowie Vertretern des iranischen Atomsektors führen.