US-Inflation: Prognose erfüllt – Fed auf Kurs für Zinssenkung im Dezember!

Der Verbraucherpreisindex (CPI) ist im Oktober um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, wie das U.S. Bureau of Labor Statistics am Mittwoch meldete. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber dem September mit einem jährlichen Preisanstieg von 2,4 Prozent. Der jährliche Anstieg entsprach den Erwartungen der Ökonomen.

Im Vergleich zum Vormonat stieg der Index um 0,2 Prozent, was dem Anstieg vom September entspricht und ebenfalls mit den Schätzungen der Ökonomen übereinstimmt.