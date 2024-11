JPMORGAN stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach dem gemeldeten Verkauf von Grubhub auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1.415 Pence belassen. Insgesamt sei dies ein sehr begrüßenswerter Schritt, der seine konstruktive Einschätzung der Aktie des Essenslieferanten stütze, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 07:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2024 / 07:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,76 % und einem Kurs von 13,03EUR auf Tradegate (13. November 2024, 12:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Just Eat Takeaway.com

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m