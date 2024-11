Start-up-Unternehmer fordern anderen Umgang mit der AfD

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Start-up-Unternehmer Christian Miele und Christian Reber sprechen sich für einen anderen Umgang mit der AfD aus.



Reber, der seit dem Verkauf seiner App Wunderlist an den US-Konzern Microsoft 2015 als einer der bekanntesten Köpfe in der deutschen Start-up-Szene gilt, forderte CDU-Chef Friedrich Merz auf, sich für eine Koalition mit der AfD zu öffnen. "Meine These ist, dass der Hype rund um die AfD abebbt, wenn sie in der Verantwortung steht", sagte er dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe).





