Dieser ETF hat den S&P 500 geschlagen und kann es wieder tun

Der Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) orientiert sich am MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index, der die Performance des zyklischen Konsumsektors in den USA abbildet. Dieser Index umfasst eine breite Auswahl an US-amerikanischen Unternehmen aus dem Konsumsektor, die stark von der Nachfrage der Verbraucher abhängig sind. 97,31 Prozent der Unternehmen stammen insgesamt aus den USA.

Zu den enthaltenen Branchen zählen unter anderem die Automobilindustrie, der Einzelhandel sowie Freizeit- und Unterhaltungsgüter. Schwergewichte wie Amazon und Tesla dominieren die Zusammensetzung des Index und spielen eine zentrale Rolle in der Performance des ETFs. Zu den 10 stärksten Positionen im 276 Positionen umfassenden ETF gehören folgende Player:

Unternehmen Land Gewichtung in % Performance Kalenderjahr 2024 in % Noch vorhandenes Kurspotenzial der Wall Street in % Ø Ratings der Wall Street Amazon USA 22,64 +43,91 +10,69 Kaufen Tesla USA 12,64 +38,47 -33,62 Halten The Home Depot USA 6,67 +21,29 +3,34 Kaufen McDonald's USA 3,62 +4,05 +8,52 Kaufen Booking Holdings USA 2,63 +47,79 -0,24 Kaufen Lowe's Companies USA 2,58 +25,55 +0,43 Kaufen TJX Companies USA 2,22 +33,10 +4,52 Kaufen Starbucks USA 1,92 +6,56 +3,59 Kaufen Nike USA 1,62 -25,75 +19,11 Kaufen MercadoLibre Uruguay 1,61 +31,71 +17,61 Kaufen

Quelle: fidelity.com; wallstreetONLINE (Stand 12.11.2024)

Die Portfolioallokation stellt sich dabei wie folgt dar:

Sektor Anteil in % Zyklische Konsumgüter 95,82 Tech 1,03 Defensive Konsumgüter 1,01 Industrie 0,89 Kommunikation 0,85 Andere 0,14 Cash 0,11

Quelle: fidelity.com

In den vergangen Monaten hat sich der Konsumsektor als vielversprechender Bereich herauskristallisiert, da die US-Notenbank eine moderatere Zinspolitik eingeschlagen hat. Die Fed senkte im September die Zinsen, und viele Marktteilnehmer erwarten eine weitere Zinssenkungen in den folgenden Monaten. Dies könnte den zyklischen Konsumgütersektor weiter ankurbeln, da niedrigere Zinsen die Kreditkosten senken und Investitionen in zinssensitive Branchen attraktiver machen.

Doch bereits in den Jahren zuvor wusste der mittlerweile 1,75 Milliarden US-Dollar schwere FDIS zu überzeugen: In den vergangenen 5 Jahren konnte er seinen Wert verdoppeln. Zum Vergleich legte der S&P 500 im gleichen Zeitraum um etwas mehr als 80 Prozent zu. Diese Zahlen zeigen, dass der ETF sich mit dem breiten Markt entwickelt hat und eine solide Wertentwicklung aufweist.

Ein großer Vorteil des FDIS liegt in seiner breiten Diversifikation innerhalb des Konsumsektors, die es Anlegern ermöglicht, von den Wachstumschancen dieses Bereichs zu profitieren, ohne sich auf einzelne Unternehmen festlegen zu müssen. Die bisherige Performance des ETFs unterstreicht zudem das Potenzial für langfristiges Wachstum in diesem Sektor.

Dennoch birgt eine Investition in den FDIS gewisse Risiken. Als Sektor-ETF ist der ETF stark auf die Konsumbranche konzentriert und somit anfällig für konjunkturelle Schwankungen. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten oder rückläufiger Konsumausgaben könnte der ETF überdurchschnittlich stark betroffen sein. Hinzu kommt die starke Abhängigkeit von wenigen großen Unternehmen: Die Top-10-Positionen machen fast 60 Prozent des gesamten Fondsvermögens aus. Allein Amazon und Tesla sind mit fast 36 Prozent des ETF-Gewichts vertreten. Sollten diese Schwergewichte schwächeln, könnte dies die gesamte Fondsperformance erheblich beeinträchtigen.

Dass der ETF heute so gut da steht, liegt allerdings auch an der Performance der Tesla-Aktie, die in den vergangenen 5 Jahren um 1.400 Prozent zulegte. In dieser Zeit packte die Aktie von Amazon 145 Prozent drauf. In der Amtzeit des designierten US-Präsidenten Donald Trump könnten die Werte weiter gut performen, sofern der Republikaner seiner "Make-America-Great-Again"-Strategie Taten folgen lässt. Vor allem seine Verbindung zum Tesla-CEO Elon Musk könnte dem ETF ein paar renditeträchtige Jahre schenken.

Das stärkste Zugpferd ist Amazon und auch ein Grund, warum sich für Anleger jetzt ein Einstieg lohnen könnte. Es steht nämlich die umsatzstärkste Zeit des Jahres an. Der Online-Riese zeigt sich zuversichtlich für das vierte Quartal und prognostiziert einen operativen Gewinn zwischen 16 und 20 Milliarden US-Dollar sowie einen Umsatz von bis zu 188,5 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen liegen über den Erwartungen der Analysten und sorgen für Optimismus an den Märkten.

Andy Jassy sieht in der generativen KI einen entscheidenden Wachstumstreiber. "Unsere Investitionen in KI-Technologien zahlen sich aus, und die Marktreaktion ist äußerst positiv“, betonte der CEO. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und makroökonomischer Herausforderungen bleibt der Konzern optimistisch. Jassy fügte hinzu:

Wir sind bestens auf die bevorstehende Weihnachtssaison vorbereitet und erwarten ein starkes Abschlussquartal.

Fazit

Der Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die an das Potenzial des Konsumsektors in den USA glauben und kostengünstig in ein breit gefächertes Portfolio investieren möchten. Allerdings sollten Investoren die Risiken, die mit der starken Sektor- und Unternehmenskonzentration verbunden sind, nicht unterschätzen. Für Investoren, die eher auf eine ausgewogene Diversifikation über verschiedene Branchen hinweg setzen, könnte der FDIS zu einseitig ausgerichtet sein. Letztlich sollte die Entscheidung für eine Investition in diesen ETF gut abgewogen werden, insbesondere angesichts der möglichen Auswirkungen wirtschaftlicher Abschwünge auf den Konsumsektor.

Mehrere positive Faktoren, darunter eine robuste US-Wirtschaft und ein anhaltender Aufwärtstrend im Technologiesektor, haben die Aussichten für zyklische Konsumgüter verbessert. Diese Rahmenbedingungen könnten dem FDIS weiteres Wachstumspotenzial bieten.

Neben dem ETF von Fidelity gibt es auch andere Anbieter derartiger Konsum-ETFs. Der Xtrackers MSCI USA Cons Discretionary sowie der iShares U.S. Consumer Discretionary performten ähnlich stark. Allerdings ist zu betonen, dass diese sich in der Gewichtung, Portfolioallokation und in der Auswahl der Unternehmen in Teilen unterscheiden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion