Update hinsichtlich Fördertests bei Welchau-1

Vancouver (British Columbia) – 13. November 2024 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX-V: MCF; FRA: DC6; OTCQX: MCFNF) („MCF“, „MCF Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Vorbereitungen für die Fördertests beim Bohrloch Welchau-1 in der Konzession ADX-AT-II in Oberösterreich wie geplant vorangehen.

Seit der Mobilisierung der Aufwältigungs-Bohranlage W-102 von RED Drilling & Services (die „Aufwältigungs-Bohranlage“) zusammen mit der Hilfsausrüstung am 4. und 5. November 2024 wurde die Aufwältigungs-Bohranlage beim Bohrloch Welchau-1 aufgestellt und die Ausrüstung für die Oberflächentests sowie das Material wurden zum Bohrstandort transportiert. Siehe Abbildungen 1 und 2. Das geplante Programm soll die Kohlenwasserstoffvorkommen über 450 m erproben, beginnend mit den beiden primären Vorkommen, der tieferen Steinalm und anschließend der oberflächennäheren Formation Reifling.

Eine Baugruppe für den Bohrlochabschluss (Verrohrung, Packer- und Perforationssystem) wurde in das Bohrloch eingebracht und die laufenden Arbeiten beinhalten auch die Abschlussarbeiten am Bohrloch als Vorbereitung für die Fördertests. Zurzeit werden Einrichtungen für die Fördertests installiert und eingerichtet, einschließlich eines Testabscheiders, der erforderlichen Rohrleitungen sowie Förderspeicherbecken.

Die Fördertests bei der Formation Steinalm werden etwa eine Woche nach der Perforation des Bohrlochs beginnen, ebenso wie die Einrichtung der Fördertestanlagen, die Druckprüfung der Anlagen sowie die Funktionsprüfung.

Abbildung 1: Erstes Aufstellen der Aufwältigungs-Bohranlage W-102 von RED Drilling & Services beim Bohrloch Welchau-1 und Einrichtung der Fördertestanlagen

Abbildung 2: Abschlussarbeiten am Bohrloch und Einrichtung von Fördertestanlagen am Standort des Bohrlochs Welchau-1 zur Vorbereitung der Fördertests des Bohrlochs

Testprogramm

Die Umweltgenehmigung gilt für einen kontinuierlichen (24-stündigen) Fördertestbetrieb bis 31. März 2025. Dies gibt dem Unternehmen ausreichend Zeit, um ein umfassendes Testprogramm durchzuführen. Diese detaillierten Fördertests sind eine wichtige und branchenweit übliche Methode zur Ermittlung der Porosität und Permeabilität von Karbonatvorkommen, die oftmals stark von Brüchen abhängig sind.

Es wurde ein Testprogramm entwickelt, das sich auf die folgenden Ziele konzentriert:

- Bestimmung der Art der Lagerstättenflüssigkeit in den wichtigsten Reservoirs

- Bestimmung der Durchflusskapazität in den wichtigsten Reservoirs

- Bestimmung des Kapazitätspotenzials der Lagerstätten

Das geplante Programm umfasst die Erprobung von zwei der insgesamt vier Hauptlagerstätten, beginnend mit der tieferen Steinalm-Formation und dann der oberflächennäheren Reifling-Formation. Bei jedem Test sind eine Reihe von Durchflussperioden und Stillstandsperioden geplant, um die Druckreaktion mit Messgeräten im Bohrloch zu bestimmen. Die Leistung des Bohrlochs wird überwacht, um mögliche Schäden an der Lagerstätte durch das Bohren und Zementieren des Bohrlochs festzustellen. Bei jedem Test kann das Bohrloch bei Bedarf stimuliert werden, um die Leistung des Bohrlochs zu verbessern. Die während der Tests gesammelten Daten umfassen Durchflussraten, Druckmessungen an der Oberfläche und im Bohrloch sowie die Entnahme von Proben an der Oberfläche und im Bohrloch. Die voraussichtliche Dauer des Testprogramms für die Steinalm-Formation allein liegt zwischen 6 und 10 Wochen.

Wenn eine gute Förderleistung erzielt wird, kann der Steinalm-Test erweitert werden, um längerfristige Förderdaten zu gewinnen. Die für das Testprogramm bei Welchau-1 eingesetzte Aufwältigungs-Bohranlage wurde bereits zuvor in den Feldern von ADX im Wiener Becken und anschließend für den Abschluss des erfolgreichen Ölbewertungsbohrlochs Anshof-2A eingesetzt. Zusammen mit anderen Synergieeffekten bei der Ausrüstung und dem Personal verleiht der kontinuierliche Zugang zur Aufwältigungs-Bohranlage dem Unternehmen die betriebliche Flexibilität, das Programm zu variieren, ohne dass es zu einer signifikanten Kostensteigerung kommt.

Hintergrund

Das Bohrloch Welchau-1 stieß auf einem Intervall von 450 m auf Kohlenwasserstoffvorkommen und durchschnitt drei primäre Karbonatvorkommen, die als vielversprechend für Erprobungen und weitere Bewertungen gelten. Das Bohrloch wurde am 28. März 2024 nach dem Einbringen und Zementieren einer 7“-Verrohrung für weitere Bewertungen unterbrochen. Die Betriebe wurden ausgesetzt, um die Bedingungen der Umweltgenehmigungen zu erfüllen, die die Bohr- und Testbetriebe auf die österreichischen Wintermonate zwischen 1. Oktober 2023 und 31. März 2024 beschränken.

Die während der Bohr- und Bewertungsphase vom Bohrloch gewonnenen Daten umfassten Kohlenwasserstoffnachweise, Bohrlochzuflüsse, Bohrspülungsverluste, Formationsschnitte, petrophysikalische Bohrlochdaten, Probennahmen von Formationsflüssigkeit sowie Formationskernbohrungen. Diese Daten wurden verwendet, um das Potenzial der Entdeckung Welchau zu bewerten und das geplante Testprogramm zu konzipieren.

Am 26. September 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es sich bei den bei Welchau entdeckten Kohlenwasserstoffen wahrscheinlich um ein Leichtöl mit hohem Schweregrad (43,6° API) und Begleitgas handelt und nicht um eine flüssigkeitsreiche Gasentdeckung, wie vor der Bohrung prophezeit worden war.

Weiteres Explorationspotenzial in der Nähe von Welchau-1

MCF Energy weist darauf hin, dass in der nahe gelegenen und weiter nördlich gelegenen Rossberg-Zuleitung Explorationspotenzial besteht, ebenso wie tieferes Potenzial bei Welchau in den Vorkommen unterhalb der 7“-Verrohrung in der gesamten Tiefe (TD) des Bohrlochs (1.733 m), die noch bebohrt werden müssen. Abbildung 3 unten zeigt einen entsprechenden geologischen Querschnitt.

Abbildung 3: Struktureller Querschnitt mit den Entdeckungen Welchau-1 und Molln-1 sowie identifiziertem Folgeexplorationspotenzial

Wirtschaftliche Beteiligung im Investitionsgebiet Welchau

MCF hat mit ADX ein Energie-Investitionsabkommen abgeschlossen, das die Finanzierung von 50 % der Kosten für die Bohrung Welchau-1 bis zu einer Obergrenze von 5,1 Mio. EUR vorsieht, um eine wirtschaftliche Beteiligung von 25 % am Investitionsgebiet Welchau zu erwerben, das Teil der ADX-AT-II-Lizenz von ADX Energy Ltd. in Oberösterreich ist. Das Welchau-Investitionsgebiet umfasst die Entdeckungsbohrung Welchau und andere aufkommende Öl- und Gasprospektionsgebiete. MCF hat seine Finanzierungs- und Ertragsverpflichtungen gegenüber ADX erfüllt und damit hält MCF eine 25%ige wirtschaftliche Beteiligung am Welchau-Investitionsgebiet, wobei MCF weiter verpflichtet ist, 25 % der laufenden Bohrkosten zu zahlen.

James Hill, CEO und Direktor von MCF Energy, sagte: „Das Testprogramm bei Welchau in Österreich geht gut voran. Ich bin äußerst zuversichtlich, dass diese Entdeckung Österreich bedeutende Ressourcen bescheren und die Energiesicherheit des Landes erhöhen könnte. Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Monaten zahlreiche Updates hinsichtlich dieser Projekte bereitstellen werden.“

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an mehreren bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert; weitere Konzessionsanträge sind ausstehend. MCF Energy prüft außerdem weitere Möglichkeiten in ganz Europa. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX–V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Jim Hill, CEO

Tel: (604) 609-6110

E-Mail: gkeep@fiorecorporation.com

Public Relations

Sarah Mawji

E-Mail: sarah@venturestrategies.com

Venture Strategies

Vorsorgliche Hinweise:

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Hinweise:

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Informationen“ bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf die Pläne des Unternehmens und andere Aspekte unserer voraussichtlichen zukünftigen Geschäftstätigkeit, die Ausrichtung des Managements, Strategien, Finanz-, Betriebs- und Produktionsergebnisse, Branchenbedingungen, Rohstoffpreise und Geschäftsmöglichkeiten beziehen. Darüber hinaus und ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des voraussichtlichen Zeitplans Erschließungspläne und der potenziellen Ressourcen in Bezug auf die Rechte des Unternehmens an den Vermögenswerten in Österreich. Zukunftsgerichtete Informationen verwenden typischerweise Wörter wie „antizipieren“, „glauben“, „projizieren“, „erwarten“, „Ziel“, „planen“, „beabsichtigen“ oder ähnliche Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, sowie Aussagen, wonach Maßnahmen, Ereignisse oder Bedingungen in der Zukunft ergriffen werden oder eintreten „können“, „würden“, „könnten“ oder „werden“.

Die zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen des Managements von MCF Energy, einschließlich der Erwartungen und Annahmen, die anschließend in dieser Pressemitteilung unter den Öl- und Gasempfehlungen erwähnt werden, und darüber hinaus in Bezug auf die vorherrschenden Rohstoffpreise, die wesentlich von den Preisprognosen abweichen können, die zum Zeitpunkt der jeweiligen von GCA durchgeführten Ressourcenprüfungen galten, sowie auf Differenzen, Wechselkursen, Zinssätzen, geltenden Lizenzgebühren und Steuergesetzen, künftigen Produktionsraten und Schätzungen der Betriebskosten, der Leistung künftiger Bohrungen, Ressourcenvolumina, dem voraussichtlichen Zeitplan und den Ergebnissen von Investitionsausgaben; der Erfolg beim Bohren neuer Bohrlöcher; die Angemessenheit der geplanten Kapitalausgaben für die Durchführung geplanter Aktivitäten; der Zeitpunkt, der Ort und das Ausmaß künftiger Bohrungen; der Zustand der Wirtschaft und des Explorations- und Produktionsgeschäfts; die Betriebsergebnisse; die Leistung; die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten; die Verfügbarkeit und die Kosten von Finanzierungen, Arbeitskräften und Dienstleistungen; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs; die Fähigkeit zur effizienten Integration von Vermögenswerten und Mitarbeitern, die durch Akquisitionen erworben wurden, die Fähigkeit zur erfolgreichen Vermarktung von Erdgas und die Fähigkeit von MCF, Zugang zu Kapital zu erhalten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da MCF Energy keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von MCF Energy können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, und dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile wir daraus ziehen werden. Das Management hat die obige Zusammenfassung der Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen in diese Pressemitteilung aufgenommen, um den Wertpapierinhabern einen umfassenderen Einblick in künftige Geschäftstätigkeiten zu geben; solche Informationen sind für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Listen von Faktoren nicht erschöpfend sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt wird.

Öl- und Gas-Hinweise

Abkürzungen:

Bcf Milliarden Kubikfuß

Bcfe Milliarden Kubikfuß Erdgasäquivalent

Bbl Barrel

Boe Barrel Öläquivalent

M Tausend

MM Million

MMbbls Millionen Barrel Öl

MMBOE Millionen Barrel Öläquivalent

MMBC Millionen Barrel Kondensat

Mcfe Tausend Kubikfuß Erdgasäquivalent

MMcfe/d Millionen Kubikfuß-Äquivalent pro Tag

Scf Standard-Kubikfuß

Tcf Billionen Kubikfuß

km2 Quadratkilometer

€ Euro

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die MCF Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,58 % und einem Kurs von 0,081EUR auf Tradegate (13. November 2024, 12:59 Uhr) gehandelt.