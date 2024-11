Evotec: Kommt es zum Übernahmekampf?

Am Montag hatte der Finanzinvestor Triton eine Beteiligung von 9,9% an den Hanseaten bekanntgegeben. Evotec betreibt Wirkstofforschung mit namhaften Kooperationspartnern aus der Medikamentenentwicklung. Die Hamburger haben rund 4.000 Mitarbeiter. Zu den bevorzugten Indikationen gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie und Immunologie. Kooperationen bestehen unter anderem mit Bayer, Bristol Myers Squibb. Mit Novo Nordisk gibt es auch eine Zusammenarbeit. Dieses Pharmaunternehmen wurde in letzter Zeit bekannter durch die sogenannten Abnehmspritzen. Auch diese Kooperation beinhaltet viel Phantasie.

Triton möchte demnächst ein Übernahmeangebot vorlegen und sich mit dem neuen Vorstandschef Christian Wojczewski treffen. Der langjährige Vorgänger, Werner Lanthaler, mußte wegen gewagter Transaktionen mit eigenen Aktien den Hut nehmen. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt rund 1,6 Milliarden Euro. Das ist nicht die Welt. Der niedrige Preis könnte weitere Interessenten auf den Plan rufen. Zweitgrößter Anteilseigner von Evotec ist mit 8,4% die dänische Pharma-Gruppe Novo Holdings, die Muttergesellschaft des Abnehmspritzenkonzerns Nova Nordisk. Die deutsch-dänische Private-Equity-Firma mit Sitz in New Jersey bräuchte eine Genehmigung für ausländische Investitionen, wenn sie die Beteiligung auf 10% oder mehr erhöhen wollte. Jeder größere Schritt wäre außerdem schwierig, ohne die Unterstützung der anderen Großaktionäre von Evotec.

Neben Novo Holdings zählt dazu der Staatsfonds aus Abu Dhabi mit 6,5% und der Asset-Manager T. Rowe Price mit 5,6%. Unabhängig von der Übernahmephantasie können die aktuellen Zahlen nicht begeistern. Im dritten Quartal gehen 185 Millionen Euro durch die Bücher, das bereinigte Ebit landete im dritten Quartal bei minus 5,5 Millionen. Die Prognose für das Gesamtjahr geht von einem Umsatz zwischen 790 und 820 Millionen aus, das bereinigte Ebitda soll in einer Range zwischen 15 und 35 Millionen landen. Unternehmenslenker Wojczewski setzt auf profitables Wachstum. Er möchte 400 Stellen beziehungsweise 8% streichen. Die jährlichen Einsparungen sollen mindestens 40 Millionen betragen. Es stehen Einmalaufwendungen entgegen von 62 Millionen.